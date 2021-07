AUR vs. USR - PLUS. Hideg, ARGUMENT: E o ANOMALIE! Demonstrăm că suntem altfel / Foto: Facebook Dan Barna

Sociologul Mădălina Hideg a declarat că potrivit sondajelor, în acest moment, AUR și USR - PLUS sunt partidele care luptă pentru locul 3, asta deși nu concurează pentru același tip de electorat, având și discursuri diferite. Cât despre plasarea AUR pe partea stângă a eșichierului politic, sociologul a numit acest lucru ca fiind "o anomalie".

"Cred că deja se confruntă într-o oarecare măsură USR - PLUS cu această erodare la guvernare având în vedere că cel puțin în ultimele sondaje USR PLUS a scăzut puțin față de rezultatul obținut la alegeri. De altfel, este foarte interesant jocul care acum, dacă vreți, dansul care se întâmplă acum pe scena politică între USR - PLUS, respectiv AUR, care concurează ambele forțe pentru locul 3, în obținerea electoratului. Cred că acest dans va mai continua. Nu neapărat pentru același tip de electorat pentru că în urma alegerilor parlamentare, ultimele alegeri de la noi, atunci când AUR a reprezentat o surpriză aproape majoră pentru toată lumea, noi am făcut câteva analize.

"O anomalie. Demonstrăm că suntem altfel"

Noi, cei de la Argument, am ajuns la concluzia că de fapt că AUR a luat cel mai mult din procentul celor nehotărâți. Nu neapărat au furat, cum se spune, de la un partid sau altul. Prin urmare, nu cred că AUR, respectiv USR - PLUS concurează pentru același tip de electorat, mai ales având în vedere și discursul diferit pe care cele două formațiuni îl a adoptă. AUR adoptă mai mult un discurs naționalist, conservator, care plasează AUR pe partea stângă a eșichierului politic. De altfel, e o anomalie, dacă vreți, pentru că de obicei partidele cu un astfel de discurs conservator se situează în extrema dreaptă, ei bine, noi demonstrăm încă o dată că suntem altfel față de tot restul. Pe de altă parte, USR PLUS vine cu acel discurs neo-liberalist. Deci cu siguranță nu concurează pentru același tip de electorat.", a spus sociologul Mădălina Hideg, director științific al ARGUMENT, institut de sondaje al DCMedia Group, la DCNews și DCNewsTV.