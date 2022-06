Au început înscrierile pentru prima etapă a Programului Rabla pentru Electrocasnice

Conform sursei citate, bugetul primei etape este de 25 milioane de lei, iar selecţia voucherelor se face în perioada 24 iunie 2022, ora 10:00 - 30 iunie 2022, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului, potrivit Agerpres.



Persoanele fizice se mai pot înscrie în program prin crearea contului de utilizator până joi, 23 iunie, ora 23:59, în aplicaţia informatică disponibilă pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu - www.afm.ro.



În prima etapă, se acordă vouchere pentru achiziţionarea de echipamente electrice şi electronice de uz casnic, după cum urmează:

400 de lei pentru maşini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, având cel puţin noua clasă energetică C;

400 de lei pentru maşini de spălat vase având cel puţin noua clasă energetică D

400 de lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puţin noua clasă energetică E.







Perioada de derulare a unei etape de selecţie a voucherelor este de 7 zile sau până la epuizarea bugetului alocat etapei respective.



După publicarea listei persoanelor fizice aprobate pe site-ul AFM, solicitanţii se vor prezenta la unul dintre comercianţii validaţi, de unde vor achiziţiona echipamentul dorit.





Citește și...

Bugetul programului Rabla Plus alocat persoanelor juridice a fost epuizat / RABLA 2022. Încep înscrierile! Ce s-a schimbat, anul acesta. Câți bani primești

Bugetul programului Rabla Plus alocat persoanelor juridice a fost epuizat, vineri, în mai puțin de două ore de la startul sesiunii de înscrieri, a anunțat Ministerul Mediului.

„Mă bucur că firmele din România încurajează transportul cu emisii zero și aleg mașinile full electrice în detrimentul celor clasice. Sunt convins că epuizarea bugetului programului Rabla Plus dedicat persoanelor juridice într-o oră și 37 de minute se datorează pe de-o parte popularității în creștere a mașinilor electrice ca mijloc de deplasare iar, pe de altă parte, tendinței de limitare a consumului de combustibil generate de costurile tot mai mari ale carburantului. Privind la perspectiva europeană care prevede că din 2035 să nu mai fie produse mașini cu motoare clasice, cred că România se pregătește bine de pe acum pentru ceea ce va urma. Rabla Plus nu doar că vine cu una dintre cele mai mari finanțări din Europa, de aproximativ 10.000 de euro pentru mașinile full electrice, dar sprijină și o cultură de mediu a transportului din țara noastră”, a declarat ministrul Mediului, Barna Tánczos, scrie Mediafax.

Bugetul alocat programului Rabla Clasic pentru această etapă este de 335.500.000 lei pentru persoanele fizice și de 123.000.000 lei pentru persoanele juridice. De asemnea, bugetul este de 50.000.000 lei pentru UAT-uri și instituții publice.

Bugetul alocat programului Rabla Plus pentru această etapă este de 262.000.000 lei pentru persoanele fizice, de 190.300.000 lei pentru persoanele juridice și de 100.000.000 lei pentru UAT-uri și instituții publice... citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News