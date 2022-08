„Producătorii de film acționează foarte capitalist, pe ideea să scoată profit chiar dacă nu mai oferă ceea ce ofereau. În pandemie, producția de film a scăzut dramatic, prin natura situațiilor. Câțiva au riscat și au produs în continuare, dar o mare parte din producții s-au oprit, ceea ce era firesc. Marii distribuitori care aveau propria producție de ani întregi au ajuns să preia seriale închise de alte studiouri, au cumpărat franciza și au continuat ei acele seriale fiindcă le mergea foarte bine.

Acum, în pandemie, au scăzut oferta într-un mare fel. Eu, de exemplu, am fost abonat la Netflix și am renunțat. În momentul în care tu îmi dai tone de documentare, mult mai puține filme artistice, nu mai zic de nivelul discutabil al acestora... au început să cumpere de pe piață filme vechi, la un moment dat au avut o campanie cu filme din anii ’40-’50, apoi au trecut la desene animate. Au încercat să folosească o calitate net inferioară”, a explicat sociologul Alfred Bulai în emisiunea de la DC News.

Trebuia o reducere de costuri, mai este de părere Bulai

„Asta în condițiile în care logica ar fi fost să reducă costurile. Nu, dimpotrivă, au sugerat că dau aceleași produse deși nu făceau acest lucru. În trecut am fost abonat și la HBO, acolo mi-am dat seama rapid că am fost idiot și dădeam banii degeaba. Nu aveam o problemă cu ei ca firmă, dar mi-am dat seama că dădeam mulți bani și mă uitam o dată pe an. Asta pentru că ei au un gen de producție care nu este pe gustul meu.

E și vina lor că nu s-au adaptat comercial și au pierdut clienți tocmai pentru că a scăzut și standardul al producției lor și al distribuției”, a continuat el.

Când te dezvolți foarte mult, nu mai unde să mai crești

„Am înțeles că Netflix are probleme financiare grave față de orizontul spectaculos pe care l-au avut. Ei au crescut, inițial au început cu închirierea casetelor video și au găsit o piață în formare, au venit cu idei inteligente și au produs în limbile țărilor în care făceau distribuția. Au niște merite importante în a difuza modele culturale și din alte societăți: pe Netflix vedeai și filme europene, asiatice, că mai fac și alții filme, nu numai americanii. Sigur, apare criza de creștere când te dezvolți foarte mult. Nu mai unde să crești și orice problemă a pieței te face să dai înapoi...”, a mai spus Bulai.

Durata filmelor devine o problemă în zilele noastre

„Durata mare a unui film devine o problemă în societatea noastră, doar cele care se autointitulează „de artă” mai durează două ore. A apărut un serial nou cu Rowan Atkinson, Mr. Bean, care are episoade de 10-12 minute. Teoretic, pare comercial atât timp cât merge repede”, a conchis sociologul.

Pentru o viață sănătoasă, evitați excesul de...”. Bulai: Sunt niște glume

„Pentru sănătatea emoţională a copilului dumneavoastră, petreceţi cât mai mult timp cu el”, este unul dintre mesajele CNA.

„În primul rând arată o stângăcie a politicilor publice care se rezumă la publicitate în formă de reclame. De fapt, este o chestiune de tip social care în sine poate să țină de educația populației. Poate fi o chestie bună, dar nu în sensul în care nu mergeți la serviciu, nu faceți nimic, doar stați cu copiii.

Mai sunt reclame despre mâncatul sărat, despre excesul de zahăr. Ele nu au efecte, pentru că sunt niște glume în sensul în care politicile și promovarea unor valori nu se fac la televizor cu reclame de genul acesta. Sunt îndemnuri patriotice, îmi aduc aminte perioada comunistă când aveai flash-uri de același gen”, a adăugat sociologul Alfred Bulai.

