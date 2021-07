„Am discutat despre ceea ce ne lipsește în România și eu aveam un motto la un moment dat: «Să vorbim despre ceea ce avem mai de preț, nu despre ceea ce ne lipsește». Care sunt atuurile pe care le are mediul de afaceri românesc în competitivitatea și concurența cu alte state europene?”, a întrebat Claudia Țapardel, în emisiunea de la DC NEWS „Din culisele Europei”.

Atuurile României când vine vorba de mediul de afaceri

Primul atu al României este adaptabilitatea, spune Florin Jianu. „Mediul de afaceri românesc se adaptează foarte rapid. Știți, noi glumim între noi și spunem «If you can make it here, you can make it anywhere» (Dacă reușești aici, reușești oriunde, n.r.)”, a explicat el.

„În al doilea rând, există o inițiativă foarte, foarte bună și să știți că sunt un suporter al educației din România, mai ales al educației tehnice, dincolo de ce spun alții. Sunt un produs al educației din România, sunt absolvent de facultate de matematică, cred foarte mult în ceea ce înseamnă educația din România. Dacă ne uităm la ideile tinerilor de aici, cred că aceasta este o resursă și un izvor pe care nu avem voie să-l pierdem. Este un atu care va face diferența întotdeauna, resursa umană”, a adăugat Florin Jianu.

Ce ar face Jianu pentru ca România să depășească criza

„În primul rând aş recrea un program major de startup-uri. Apoi aş susţine cu granturi recâştigarea competitivităţii firmelor – ceea ce ar trebui să facă Măsura 3 – m-aş uita un pic strategic. Această criză a venit şi ne-a arătat, de fapt, cât de vulnerabili suntem în diverse sectoare ale economiei. Pe înţelesul oamenilor, nici măcar banalele măşti nu le fabricam în România, ci le importam din China. (...) Această criză ne-a arătat vulnerabilităţi. Vine PNRR-ul, vin fondurile europene 2021-2027. Ceea ce am spus eu e că toate aceste reforme publice – bineînţeles, înţelegem cu toţii nevoia de infrastructură rutieră, dar trebuie să te uiţi puţin pe lanţ, mai departe. Infrastructura rutieră cu cine o vei lucra? Păi tot cu companii din străinătate. Şi atunci banii unde merg? Nu merg în România, ci se întorc în ţări ale Uniunii Europene. Ce faci tu?

Susţinerea competitivităţii şi a securităţii tale economice însemna ca, pe cale de consecinţă să spui: ‚vom avea 5-12 miliarde de euro de investit în infrastructură. Păi hai să ne dezvoltăm sectorul construcţiilor din România în care să avem, pe lângă forţa de muncă, furnizori de bitum, de consumabile, să creezi această forţă, să aibă capacitatea să absoarbă aceste contracte iar banii să rămână la tine”, a mai spus Jianu.