Arafat, despre ce-și reproșează: Din păcate, eu apar când există o problemă GRAVĂ. Executarea soluțiilor nu aparține de mine

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România, s-a deplasat astăzi la Constanța, acolo unde în această dimineață a luat foc secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase.

Întrebat de jurnaliști dacă are ceva să își reproșeze în urma tragediilor produse în spitalele din România în ultimul an, Raed Arafat a răspuns:

”La întrebarea pentru reproșul personal am să vă răspund foarte direct. Eu sunt șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Departamentul pentru Situații de Urgență are două roluri. Principalul rol este coordonarea structurilor de intervenție în situațiile de urgență. Din păcate, pe noi ne vedeți când avem urgențe, nu ne vedeți când situația este ok, noi apărem și eu apar în mod deosebit când există o problemă gravă, pentru că dacă nu este gravă atunci nu apar eu și sunt colegii mei pe plan local care apar și care vorbesc. Vin când este ceva grav, pentru că acesta este rolul departamentului. IGSU, care este în cadrul departamentului, are un rol pe partea de prevenire și control. Eu puteam să spun că e o problemă dacă IGSU-ul nu venise să controleze de mai multe ori, dacă IGSU-ul a scăpat să anunțe că există probleme. De aici, executarea soluțiilor nu mai aparține de Departamentul pentru Situații de Urgență, nici de doctorul Arafat, nici de comandantul IGSU, nici de ministrul de Interne, nici chiar de ministrul Sănătății, pentru că aici merge direct unde este proprietatea, nu către manager neapărat. Rolul nostru la nivel național este să sprijinim, după competențe, pe cei care sunt în coordonarea noastră, în controlul nostru, să îți rezolve problemele. Legea nu are nimic aici cu rezolvarea problemelor. Rolul DSU este intervenția, salvarea, să ajungă la timp, să facă tot ce este posibil când este o tragedie, să facă tot posibilul să prevină în limita competențelor. Era rolul spitalului să vină și să spună aici sunt documentele pentru autorizație”, a declarat Raed Arafat.

