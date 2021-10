Cristian Radu, IGSU: Incendiul a izbucnit la ATI COVID, s-a manifestat pe 350 mp, în mai multe saloane

Autoritățile au susținut în această după-amiază o conferință de presă cu privire la incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Cristian Radu, prim-adjunct al IGSU, a anunțat că incendiul a afectat o suprafață de 350 de metri pătrați.

”Ce vă pot spune la momentul acesta, suntem încă în centralizare cu datele de interes operativ. Cert este că după primirea apelului de urgență, Inspectorul șef a procedat la declanșarea Planului roșu de intervenție, fiind deplasate toate resursele medicale disponibile la nivelul județului, care nu se aflau angrenate în alte tipuri de intervenții. S-a procedat la prioritizarea salvării și evacuării pacienților. Incendiul s-a manifestat în zona de ATI a spitalului, pe o suprafață de circa 350 de metri pătrați, afectând mai multe spații, mai multe saloane care erau amenajate pentru pacienți. S-a deschis un dosar penal și toate cercetările se desfășoară sub coordonarea organelor abilitate. La momentul acesta nu mai avem situații grave în rândul pacienților. Incendiul a fost lichidat la 10:55, la aproape o oră de la apel”, a declarat colonel Cristian Radu, prim-adjunct IGSU.

Incendiu spital Constanța. NUMĂRUL la care pot SUNA rudele pacienților

Număr de telefon pus la dispoziție de autorități la care se poate suna pentru informații despre pacienți, după incendiul din Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, scrie Mediafax.

ISU „Dobrogea” anunță că aparținătorii pot suna pentru informații legate de pacienți la numărul 0742 031 540.

Rudele și prietenii pacienților din spital s-au adunat în curtea unității medicale, reclamând că nu primesc informații despre cei care au murit sau au fost răniți.

Șapte oameni au murit vineri în incendiul izbucnit la secția de terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța. Flăcările au izbucnit în secția ATI și ulterior tot spitalul a fost evacuat.

Un dosar penal a fost deschis pentru ucidere din culpă

Prim-procurorul care anchetează incendiul de la spitalul din Constanța a declarat că se efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă, distrugeri din culpă. Acesta susține că sunt 7 decedați și că urmează să se facă identificarea acestora.

"Nu vrem să lucrăm cu ipoteze. Așteptăm să se facă identificarea de eventualii aparținătorii și abia apoi vom putea da informații. Cu certitudine vom preleva și mostre pentru testările ADN. Eu am văzut câteva persoane decedate care erau în stare de a fi identificate. Eu din ce am văzut nu tț'i decedații erau arși. Cred că unii au murit intoxicați. Nu știu de unde a pornit informația că ar fi nouă decedați. Am precizat și am aflat că sunt 7: 5 persoane decedate la Spitalul de Infecțioase, 1 la Spitalul Județean, 1 la Spitalul Militar", a spus Viorel Teliceanu, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.