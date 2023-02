Anul 2023 poate aduce inversarea majorării prețurilor la alimente. Mai multe companii europene au anunțat ieftiniri

Aceste preconizate reduceri de preţuri sunt cel mai recent semnal că vârful de inflaţie în zona euro a trecut şi conferă o speranţă privind o aterizare lină a economiei din regiune. După ce a atins un vârf de 10,4% în luna octombrie, rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut timp de trei luni consecutiv, pentru ca în ianuarie să ajungă la 8,5%, graţie moderării tarifelor la energie şi deblocării lanţurilor de aprovizionare.



Cu toate acestea, nu este vorba de reduceri pe scară largă. În continuare companiile se confruntă cu salarii mai mari şi o majorare a costului creditului, ceea ce înseamnă că ar mai putea dura ceva timp până când reducerile de preţuri se vor resimţi pe rafturile magazinelor, într-un context în care producătorii de bunuri de consum şi de alimente precum şi retailerii transferă costurile mai mari pe seama consumatorilor.



Miercuri, producătorul de ambalaje pe hârtie Smurfit Kappa a anunţat că a menţinut preţurile nemodificate în ultimele luni ale anului trecut în condiţiile în care inflaţia provocată de costul inputurilor s-a moderat. Însă în mod "inevitabil" preţurile vor scădea în a doua jumătate a anului, din cauza termenilor contractelor încheiat cu unii clienţi, a declarat directorul general Tony Smurfit. Orice scăderi ulterioare vor depinde de continuarea scăderii costurilor cu imputurile.



"Nu putem controla energia şi deşeurile de hârtie. Trebuie să vedem unde ne vor duce acestea peste şase luni. Dacă vor începe să se inverseze, atunci veţi vedea cum lucrurile se vor inversa pentru următorul an, dar trebuie să aşteptăm şi să vedem", a spus directorul general de la Smurfit Kappa.



Retailerul italian de îmbrăcăminte OVS a anunţat şi el săptămâna trecută că intenţionează să menţină preţurile nemodificate şi chiar să le reducă în acest an, în condiţiile în care vedem cum presiunile inflaţioniste se reduc. OVS se aşteaptă la un declin mediu de aproximativ 20% în ceea ce priveşte costurile sale cu materiile prime precum şi la preţuri mai mici la energie în acest an.



Reducerea preţurilor de către unele companii europene reflectă şi competiţia acerbă de pe unele pieţe, în condiţiile în care firmele se confruntă cu diminuarea cererii consumatorilor şi bugetele limitate ale gospodăriilor.



Cu toate acestea, există şi companii nu au de gând să reducă preţurile deoarece îşi protejează marjele sau se confruntă cu salarii şi costuri cu împrumuturile mai mari.



De exemplu, producătorul de vopsele Akzo Nobel a anunţat miercuri că va continua să majoreze preţurile pe toate pieţele, exceptând cea din China, pentru a contracara efectele inflaţioniste ale salariilor şi costurilor cu transportul. China este o excepţie datorită presiunilor care există pe acea piaţă şi a reducerii costurilor cu materiile prime, a precizat grupul olandez.



Analiştii subliniază că în timp ce firmele din sectorul ambalajelor ar putea fi presate să taie preţurile pentru a-şi păstra cota de piaţă, companiile care au o putere mai mare de stabilire a preţurilor, cum sunt cele din sectorul produselor de lux, este posibil să se abţină de la reducerea preţurilor, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News