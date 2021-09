Antonia, victima bullying-ului, în anii de școală: Mulți aveau arme pe care le foloseau

"Am crescut în Utah și Las Vegas de la 6 până la 18 ani. Nu aș spune că a fost o copilărie grea, a fost o perioadă frumoasă, chiar una dintre cele mai frumoase din viața mea. M-am acomodat destul de ușor noii vieți, într-un univers nou. Știam deja limba engleză din România. M-am integrat destul de ușor acolo, mi-am făcut prieteni, începusem să fiu interesată și de muzică, să cânt. Chiar îmi amintesc cu bucurie de toată acea perioadă", a povestit Antonia pentru viva.ro.

"La școală era bine, îmi plăcea, dar nu eram deloc fan matematică! (râde) Îmi plăceau mult limba engleză, literatura, orice avea legătură cu muzica. Am avut mulți prieteni, cu unii dintre ei țin legătura și acum (mai ales cu cei de la liceu). Cred că ce am preluat din societatea americană sunt relaxarea, optimismul. Mi-a displăcut mult bullying-ul (și eu m-am confruntat cu el), dar și faptul că mulți aveau arme pe care le foloseau de la vârste mici. De aceea, părinții meu erau super stricți cu programul meu, cu cât timp aveam voie în oraș, la petreceri", a mai povestit artista.

"Era una dintre dorințele mele"

De curând, artista a făcut o ședință foto specială cu fiica ei, care este leită artistei și este de o frumusețe răpitoare, motiv pentru care Antonia a făcut și câteva declarații incredibile despre toți anii în care a stat departe de Maya.

"Era una dintre dorințele mele să fac această ședință foto cu Maya și să fie și coperta VIVA! În sfârșit se întâmplă și nu pot decât să fiu fericită. Au ieșit niște fotografii speciale pentru mine, de suflet, și mă bucur că Maya are prima ei copertă! Atmosfera a fost fun, relaxată, am lucrat cu echipa mea, cu care lucrez aproape de fiecare dată, așa că totul a mers rapid, am terminat fotografiile în aproximativ două ore, dacă rețin bine. Această ședință foto va rămâne între acele shooting-uri importante și speciale în viața mea", a declarat Antonia pentru sursa citată.

Vezi AICI foto.

Vezi și: Alex Velea îl face praf pe Cătălin Măruță: Andra e un monstru! Eu nu m-am născut la 8 ani, ca Măruță

Andi Moisescu, greșeala de care se ferește: Mai pic și eu în patima asta. M-am pârlit