Anghel Iordănescu: Fotbalul românesc are nevoie de încă o calificare

"Îmi doresc să văd aici şi un tricou al echipei naţionale care va participa la EURO 2024. Şi cred că fotbalul românesc are nevoie de încă o calificare. Aceasta ar crea un stimulent, ar aduce emulaţie şi ar aduce oamenii pe stadioane şi, de ce nu, să putem să ne gândim să o legăm în viitorul apropiat cu încă o calificare. Cu cine? Cu cine o vrea Dumnezeu. Este o grupă extrem de periculoasă, Elveţia este Elveţia, domină fotbalul în momentul de faţă în Europa împreună cu celelalte mari puteri. Israelul a progresat extrem de mult, are jucători valoroşi... şi nu în ultimul rând este Kosovo, care are câţiva fotbalişti foarte buni. Nu ştiu dacă are o echipă foarte bună, dar au jucători care pot face rezultate bune", a precizat Iordănescu.



Fostul antrenor a fost emoţionat să vadă tricourile foştilor săi elevi din "Generaţia de Aur" în vitrinele Muzeului Fotbalului.



"Este un lucru extraordinar realizarea acestui muzeu al fotbalului care să probeze performanţele fotbalului românesc de-a lungul timpului. Este un început, cu siguranţă acest muzeu se va dezvolta, mai ales pentru că Gică Popescu este implicat direct. E emoţionant să vezi tricourile unor jucători care au contribuit la performanţa fotbalului nostru. E un lucru pe care iubitorii fotbalului de la noi din ţară îl vor aprecia foarte mult", a mai spus Iordănescu.



Fostul selecţioner Anghel Iordănescu şi alţi componenţi ai "Generaţiei de Aur", precum Florin Răducioiu, Gheorghe Popescu, Ioan Lupescu, Florin Prunea, Ilie Dumitrescu, Basarab Panduru şi Adrian Ilie, au participat, marţi seara, la inaugurarea Muzeului Fotbalului din Bucureşti.







Florin Răducioiu pune punctul pe 'i': Ar fi mai bine să nu avem nicio aşteptare de la echipa naţională

Fostul atacant Florin Răducioiu, component al 'Generaţiei de Aur', a declarat, marţi seara, în cadrul evenimentului de inaugurare a Muzeului Fotbalului din Bucureşti, că ar fi mai bine ca suporterii să nu aibă nicio aşteptare de la echipa naţională a României în campania de calificare la EURO 2024.

'Acum sunt două etaje la acest muzeu... vreau să cred că şi generaţiile viitoare vor umple cel puţin un etaj. Generaţia de azi nu poate... Trebuie să se muncească mai mult, să se înţeleagă că fotbalul s-a schimbat şi că multe naţiuni au progresat, iar noi am regresat, ceea ce mă îngrijorează de mult timp. Dar să avem încredere în aceşti băieţi, îi aşteaptă o campanie de calificare la Europene. Lumea spune că va fi uşoară campania, dar va fi extrem, extrem de grea. Ar fi mai bine să nu avem nicio aşteptare de la echipa naţională, după părerea mea. Iar dacă naţionala va reuşi să se califice, atunci să ne bucurăm din plin, dar să nu avem mari aşteptări, pentru că această presiune mare nu este benefică băieţilor. Eu cred că o eventuală calificare ar fi un bonus. Echipa naţională are nevoie de linişte şi sper că a învăţat mult din această retrogradare în Liga Naţiunilor', a afirmat Răducioiu.

'Eu nu am donat încă niciun tricou muzeului, urmează să fac asta. Dar este deja un tricou de-al meu aici din meciul cu San Marino din 1991. Sunt un pic nostalgic acum, ţinând cont că e vorba de un muzeu în care sunt expuse nişte tricouri extraordinare ale unor jucători români extraordinari, dar şi străini. Felicitări lui Gică Popescu şi celor care l-au ajutat să organizeze un asemenea muzeu, pentru că fotbalul românesc are nevoie de aşa ceva. Se spune că cine nu învaţă din trecut nu poate avea un prezent sau un viitor mai frumos. Iată noi nu-l avem... am avut un trecut extraordinar şi trebuie să învăţăm din el', a menţionat Răducioiu.

Florin Răducioiu şi alţi componenţi ai 'Generaţiei de aur', precum Gheorghe Popescu, Ioan Lupescu, Florin Prunea, Ilie Dumitrescu, Adrian Ilie, Basarab Panduru şi antrenorul Anghel Iordănescu, au participat, marţi seara, la inaugurarea Muzeului Fotbalului din Bucureşti. Agenţia Naţională de Presă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News