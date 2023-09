Ambulanța a venit pentru Mircea Badea în direct, la Antena 3 CNN! Cât avea tensiunea

Ca parte a campaniei „Mergi și măsoară-ți tensiunea”, doi asistenți au venit să-i măsoare tensiunea lui Mircea Badea, în direct, la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii „În gura presei”.

Tensiunea lui a fost 134/84 mm Hg, iar pulsul 76.

După aproximativ 20 de minute, i-a fost măsurată, din nou, tensiunea. O avea 134/89 mm Hg.

Doi din zece români nu știu că suferă de hipertensiune arterială

Pe 29 septembrie este Ziua Mondială a Inimii (World Heart Day). Este o ocazie pentru a ne gândi mai mult la sănătatea noastră şi în special la inimile noastre.

Presiunea sau tensiunea arterială este forța pe care o exercită sângele asupra pereților arteriali. Hipertensiunea arterială reprezintă valori anormal crescute ale presiunii arteriale, peste 140/90 mm Hg. Valori ale tensiunii arteriale peste 130/85 mm Hg sunt considerate la limită și trebuie urmărite de către medic!

Hipertensiunea este o boală silențioasă

Hipertensiunea debutează fără simptome și netratată conduce la boli cardiovasculare grave, cauzând în cele din urmă moartea. Este cea mai răspândită cauză a mortalității atât în România, cât și în Europa, iar jumătate dintre cei care suferă de această boală nu știu că o au.

Singurul mod prin care știi dacă ai sau nu hipertensiune este să îți măsori tensiunea arterială.

Verificarea tensiunii arteriale este simplă, rapidă și nedureroasă. Atunci când vă măsurați singuri tensiunea, puteți folosi un dispozitiv electronic care este prins de partea de sus a brațului. Manșeta sau banda strânge brațul timp de câteva secunde, apoi se eliberează.

Pentru obținerea unor valori corecte este important să respectăm câteva reguli simple, cum ar fi să stăm liniștiți, cu picioarele pe podea, să nu mâncăm cu o ora înainte.

Prof. univ. dr. Dragoș Vinereanu a explicat cum se ia corect tensiunea arterială acasă.

„Recomandările noastre au legătură cu monitorizarea acasă a tensiunii arteriale, care este foarte importantă. De altfel, chiar și mesajul campaniei noastre a fost acesta: mergi și măsoară-ți tensiunea arterială”, a zis Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, medic cardiolog, la DC News TV și DC Medical.

Întrebat când ar trebui luată tensiunea, medicul Dragoș Vinereanu a spus: „Dimineața și seara. Am văzut oameni care veneau cu tensiunea monitorizată la câte două ore. Nu trebuie să ajungem la așa ceva. Tensiunea trebuie măsurată acasă din când în când sau atunci când ai simptome pe care le-ai putea asocia cu valorile crescute ale tensiunii. Foarte important este să ai un aparat bun cu care să știi să-ți măsori tensiunea arterială. Aparatele cu care se măsoară tensiunea la nivelul încheieturii, de obicei, dau multe erori”, a explicat medicul.

„Tensiunea se măsoară în condiții de liniște, nu după efort fizic sau după ce te-ai supărat. Să stai întins în pat. Când începe să crească, poți să o monitorizezi mai atent și mai des. Dacă valorile ridicate se mențin, este bine să te duci la medic”, a subliniat Dragoș Vinereanu.

„Tensiunea oscilantă se referă la faptul că vasele sunt încă elastice. Nu este un semn rău, dar e o hipertensiune de debut. Fugi la medic, fiindcă e foarte probabil că vei avea nevoie de tratament”, a mai zis medicul.

„Noi numim hipertensiunea ucigașul tăcut. Ucide într-adevăr și reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate cardiovasculară din țara noastră. E tăcută, pentru că hipertensiunea nu doare. Povestea că mă doare capul, amețesc, am țiuituri în urechi, da, e adevărată, dar la tensiuni foarte, foarte mari, când deja complicațiile hipertensiunii pe inimă, creier, rinichi au apărut”, a zis Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, medic cardiolog, la DC News TV și DC Medical. „Așa că, depistarea precoce a hipertensiunii arteriale este esențială, de aceea am debutat o campanie în urmă cu un an și jumătate, respectiv să-ți măsori tensiunea arterială. Este foarte important!”, a subliniat medicul cardiolog.

„În acest moment, știm că, dacă mergem pe stradă, unul din doi oameni peste 50 de ani este hipertensiv. Problema este că nu știe că este. Puțini sunt tratați corect. Chiar este o problemă majoră de sănătate publică și este foarte important ca oamenii să știe și să-și măsoare tensiunea arterială”, a subliniat medicul Dragoș Vinereanu.

