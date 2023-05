De ce unii români plecați în Italia rămân acolo definitiv: "Avem familie în țară, dar asta este. Nu poți avea totul în viață"

Viziunile asupra deciziei de a rămâne în Italia pentru tot restul vieţii sunt diverse şi influenţate de o serie de factori, de la stabilitatea financiară la oportunităţile de carieră şi calitatea vieţii. Mai multe comentarii în acest sens s-au strâns la o postare de pe pagina publicaţiei Rotalianul - Revista românului în Italia.

"Am reuşit aici să mă realizez din toate punctele de vedere, ceea ce, în România, chiar dacă munceam 24 din 24 nu aş fi reuşit. Trăiesc într-un orăşel mic, curat şi cu multe oportunităţi. Muncim 12 ore pe zi, dar avem satisfacţie şi, din punct birocratic, multe chestii sunt mai simple decât în România", a mărturisit o româncă.

"Chiar dacă avem familie în ţară şi ne lipsesc, asta este! Nu poţi avea totul în viaţă!"

O altă femeie a povestit despre experienţa sa şi decizia de a rămâne în Italia: "Eu şi soţul suntem în Italia din 2007. Am plecat din ţară cu gândul să strângem ceva bani şi să ne întoarcem, să ne cumpărăm o casă. Privind la situaţia din România, am hotărât să rămânem definitiv aici. De curând, ne-am cumpărat un apartament şi, chiar dacă avem familie în ţară şi ne lipsesc, asta este, nu poţi avea totul în viaţă!"

În ciuda dragostei pentru România, sentimentul că "aici" (în Italia - n.r.) este acum acasă este adesea menţionat în cadrul discuţiei. "Am trecut de 20 de ani aici, copiii au crescut aici, am un loc de muncă aici, am o casă aici. Eu nu mă voi întoarce", mărturiseşte un alt român, scrie Rador, citând rotalianul.com.

Unii români au o perspectivă pragmatică, recunoscând că România are problemele sale, iar calitatea vieţii în Italia este superioară. "Practic şi eu, după 20 de ani staţi aici, am ajuns la această concluzie. Ce să faci, dacă la noi în ţară nu s-a schimbat nimic? Cam din toate punctele de vedere e mai bine aici. Salariul este cel mai important! Mâncarea este super bună, ţara este frumoasă, oamenii sunt ok", explică unul dintre ei.

"Am investit în România tot ce am câştigat, până prin 2014. Am sperat că se schimbă ceva..."

Există şi cei care au ales să investească în România sperând la o schimbare, dar în cele din urmă au decis să se stabilească definitiv în Italia. Un astfel de caz este cel al unui român care a venit în Toscana în 1998: "Am investit în România tot ce am câştigat până prin 2014, am sperat că se schimbă ceva, dar în 2017 am vândut tot în România şi mi-am cumpărat locuinţă aici. Acum, după 25 de ani petrecuţi aici, împreună cu familia, aş reface totul doar că m-aş decide mult mai repede să rămân definitiv aici."

În ciuda experienţelor pozitive din Italia, dorul de casă rămâne puternic pentru unii. "Casă, dulce casă, România! Cu toate neajunsurile ţării noastre, tot acasă suntem fericiţi şi împliniţi. Italia e o gazdă bună, dar tot străin şi stranier rămâi pe vecie. Îmi este dor de casă, părinţi şi tot ce este românesc. Mi-am realizat multe visuri, recunosc, dar nu pot trăda sufletul pe vecie cu o altă ţară. Iubesc România!", afirmă cu pasiune o româncă.

În final, aşa cum subliniază unul dintre respondenţi: "Fiecare om să fie fericit acolo unde decide să-şi continue viaţa. Suntem liberi să decidem." Indiferent de locul în care aleg să trăiască, faptul că au reuşit să îşi creeze un trai mai bun pentru ei şi familiile lor este o realizare demnă de respect.

