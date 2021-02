Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și soția sa, Larisa, au avut miercuri prima înfățișare în procesul de divorț, un divorț cu scântei în care și-au aruncat cuvinte dure. În războiul dintre cei doi soți au intervenit și copiii care sunt de partea mamei lor, acuzându-l pe artist de comportamente ciudate față de ei.

Dacă Larisa, fosta soție a cântărețului, a declarat pe scările tribunalului că toate aceste probleme din familie i-au îmbolnăvit pe toți, dezvăluind că fiica lor, Melissa, are nevoie de psiholog, Alin Oprea a ținut să le transmită celor doi copii un mesaj dureros, pentru că i-au întors spatele.

Alin Oprea, mesaj pentru Melissa și Adrian

"Nu am ce să îmi reproșez. Singurul lucru care ar fi fost mai plăcut pentru mine ar fi fost ca eu să am mai mult timp cu ei, dar nu le poți face pe toate. Eu trebuia să fac bani pentru această familie, eram 5 - eu, copiii, soția și soacra. Pentru copiii mei mi-aș fi dat viața, fără să clipesc și atunci ajutorul unui om ca mine cred că era important în continuare", le-a transmis Alin Oprea copiilor săi.

Unde locuiește acum artistul, după ce fosta soția i-a luat tot

Alin Oprea a dezvăluit că a rămas fără niciun ban din tot ce a reușit să adune de-a lungul anilor, fiindu-i toate conturile bancare blocate de Larisa, care a primit susținerea copiilor săi, în conturile cărora a fost transferată toată averea.

"A fost un șoc. Nu mă așteptam la așa ceva, că trebuia să existe o formă de respect pentru tot ce făcusem la momentul ăla. Nu m-am complăcut în cădere. M-am ridicat, m-am scuturat și am spus că trebuie să învăț ceva din lucrul ăsta. Mi-am dat un restart și am căutat o satisfacție, să văd cum mă descurc și singur. Și într-o perioadă în care din punct de vedere profesional suntem jos. Chiar dacă a fost o schimbare dură și bruscă, am reușit să o iau de la capăt.

M-am gândit să îmi iau casă, dar va dura ceva timp. Va trebui să câștig niște sume de bani, dar nu mai visez la mall-uri și palate în care să locuiesc. Vreau o căsuță lângă pădure cu strictul necesar", a completat artistul pentru Antena Stars.

