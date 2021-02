Smiley a trecut printr-o mare suferință despre care a povestit abia acum. Artistul a povestit cum l-a marcat faptul că tatăl lui suferit un accident cerebral, iar mama nu a vrut să-i spună nimic.

Acesta și-a deschis sufletul în fața lui Damian Drăghici, la podcast, unde a făcut mai multe dezvăluiri, printre care și acesta care are legătură cu tatăl lui.

"Ai spus că era o piesă foarte importantă pentru tine, care a fost motivul?", îl întreabă Damian Drăghici în podcast, făcând referire la melodia "Confesiuni".

"Am început să plâng, nu mă puteam opri"

"Când a venit refrenul piesei, ideea ei, eram în America, plecat de vreo două luni și jumătate. Era o zi foarte frumoasă afară. Și țin minte că am vorbit cu mama și am simțit că ceva e în neregulă. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și cumva a fost nevoită să-mi spună. Tatăl meu suferise un atac cerebral și ei nu mi-au spus. Eu nu știam! Se întâmplase cu două – trei săptămâni înainte să-mi spună. După ce am închis telefonul cu mama, m-am dus în dormitor și am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri.

În timp ce plângeam, auzeam o voce în cap care-mi zicea: Scrie, scrie, scrie!. Dar așa, de nicăieri. Poate o să ziceți că sunt nebun. Și am scris refrenul asta: "Îmi e dor de tine, tata, vreau să ne vedem mai des, a mărturisit Smiley.

