Alianţa pentru Patrie, val mare de înscrieri. Dragnea, despre atacul care a urmat: Au fost furate 6.000 de nume

Liviu Dragnea a anunţat, recent, că va sprijini „cu toată experienţa" un partid nou-înfiinţat, Alianţa pentru Patrie, ce are drept obiectiv „bunăstarea românilor" şi este animat de „patriotism economic”. Miercuri, într-un interviu la DCNewsTV, a vorbit despre noul partid.

Înainte de a vorbi despre Alianţa pentru Patrie, Liviu Dragnea a explicat, în cadrul interviului, de ce, în opinia sa, alegerile anticipate nu reprezintă o soluție viabilă. „Nu poți să uiți ca membru al unui partid că obiectivele esențiale sunt bunăstarea românilor și stabilitatea țării. Din punctul meu de vedere, alegerile anticipate, care implică opt, nouă luni de instabilitate guvernamentală și lipsă de decizie guvernamentală, pot reprezenta o crimă îngrozitoare pentru această țară cu efecte negative aproape imposibil de cuantificat”, a declarat Liviu Dragnea.

Cu privire la Alianţa pentru Patrie, Liviu Dragnea a spus că „este un partid care a plecat de la zero și a început să se extindă în țară”.

„Marți seară, am vorbit din nou cu Codrin Ștefănescu, care mi-a spus că sunt constituite organizații în absolut toate județele. Au loc înscrieri în fiecare zi, cu toate atacurile. Erau 82.000 de membri, înainte să se blocheze site-ul, și să se refacă, și să se mute pe un site din altă țară. Au fost furate 6.000 de nume. I-am rugat să nu mai facă public numărul de înscrieri, pentru că nu-i ajută cu nimic”, a spus Liviu Dragnea.

„M-a surprins într-un mod foarte plăcut că aderența pentru acest partid, care militează pentru integritatea teritorială, este foarte mare, până la nivel de comune”, a subliniat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea, la DC News (Miercurea Neagră) cu Ciuvică și Chirieac

„Principalul obiectiv al acestui partid îl reprezintă bunăstarea românilor şi este animat de patriotism economic. Nu este un partid naţionalist, nu este un partid xenofob, nu este un partid radical, antieuropean sau antiatlantic, dimpotrivă", mai spunea Liviu Dragnea.

Tot în cadrul interviului, Liviu Dragnea a spus că era previzibilă căderea Guvernului Gîțu. „Din punctul meu de vedere, e o cacealma politică! Marți (n.r. la moțiune), nimeni nu a câștigat absolut nimic, în special românii, care nu au o viață mai bună începând de aseară sau de azi. Era previzibilă căderea Guvernului, numai un individ cu zero capacitate de înțelegere politică și cred că și economică, așa cum este Florin Cîțu, putea crede că are șanse. Mi-au zis câțiva prieteni aseară că Iohannis era supărat, pentru că nu a crezut că va pica Guvernul. Sunt convins că știa că va pica Guvernul. Are suficiente informații ca președinte al României și știa că va pica Guvernul. E unul dintre cele două planuri pe care le-a avut Iohannis probabil și înainte de acest scandal. A avut două obiective importante: să preia controlul PNL, prin Cîțu, care e foarte obedient. Și al doilea: să nu ajungă în funcții de conducere în parchetele din România niște procurori care ar fi umblat să deschidă sau redeschidă anumite dosare", a spus Liviu Dragnea.