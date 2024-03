Alexandru Rafila, reacție după ce Oana Sivache (ASSMB) a fost inculpată de DNA

Ministrul Sănătăţii a reacționat în cazul Oanei Sivache, după ce a fost întrebat cum comentează situaţia de la ASSMB, acolo unde directorul a fost acuzat de procurori că ar fi primit mită.

"Aşa cum am făcut întotdeauna, atunci când e vorba de o anchetă penală în curs, eu sunt rezervat, nu pot să fac niciun fel de comentarii. E normal să fie aşa, pentru că ancheta penală nu trebuie să fie influenţată de declaraţii ale unor persoane care lucrează în administraţie sau sunt în zona politică. Totuşi, nu pot să nu sesizez faptul că în ultimele luni la ASSMB a fost foarte multă zarvă şi din punctul acesta de vedere, al anchetelor penale aflate în desfăşurare, şi din punctul de vedere al unor probleme pe care le-am sesizat prin intermediul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti în ceea ce priveşte autorizarea unora dintre spitale şi faptul că ele nici măcar nu au solicitat sau au solicitat în ultima clipă autorizaţii sanitare de funcţionare. Ăsta e un lucru care ne preocupă pentru că este legat direct şi de siguranţa pacienţilor şi Direcţia de Sănătate Publică încearcă să găsească cele mai bune soluţii ca aceste lucruri să poată să fie rezolvate în timp scurt. În rest, apropo de doamna director ASSMB nu am niciun fel de comentariu, aşteptăm ancheta", a spus Rafila la Palatul Parlamentului, transmite Agerpres.

Reamintim că directorul general al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), Oana Sivache, este acuzată de procurorii DNA că ar fi primit mită de la managerul Spitalului Colţea, Ioan-Bogdan Furtună, constând în plata chiriei şi a utilităţilor pentru un imobil din Bucureşti pe care aceasta l-ar fi ocupat împreună cu familia.



"În perioada 01.07.2023 - 27.02.2024, inculpata Sivache Gabriela-Oana, în calitatea menţionată mai sus (n.r. la data faptei director general/director general adjunct al ASSMB), ar fi primit de la inculpatul Furtună Ioan-Bogdan foloase necuvenite ce ar fi constat în achitarea contravalorii chiriei lunare şi a facturilor de utilităţi, în cuantum de 39.295 lei, pentru un imobil din Bucureşti pe care şefa ASSMB l-ar fi ocupat împreună cu familia. În schimbul obţinerii acelor foloase, inculpata Sivache Gabriela-Oana ar fi făcut demersuri pentru ca inculpatul Furtună Ioan-Bogdan să fie numit manager interimar al Spitalului Clinic Colţea, începând cu data de 04.11.2022", se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de DNA.



Gabriela-Oana Sivache este cercetată pentru luare de mită, iar Ioan-Bogdan Furtună, manager interimar la Spitalul Clinic Colţea din municipiul Bucureşti, pentru dare de mită. Cei doi au interdicţia de a-şi exercita funcţiile pe perioada controlului judiciar, a precizat DNA.

