”Când PSD a câștigat alegerile, ați fost oferta partidului pentru funcția de prim-ministru. Domnul Iohannis nici nu a chemat partidul dvs. pentru a-l însărcina cu formarea Guvernului. După un an, s-au mai schimbat lucrurile... Astăzi, numele dvs. este intens vehiculat pentru poziția de candidat la președinția României” i-a spus analistul politic Bogdan Chirieac ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, invitat al DCNews și DCMedical.

”Eu n-am făcut niciodată niciun fel de demers legat de acest subiect. Niciodată n-am făcut niciun fel de demers și nu mi-am exprimat dorința publică de candida într-o competiție internă în cadrul PSD pentru așa ceva. Însă, spre deosebire de alții, am fost singurul care am spus că niciodată în viață nu trebuie să spui din capătul locului nu, pentru că nu știi unde te duce viața” a spus ministrul Sănătății.

Alexandru Rafila a mai afirmat că, în momentul în care pandemia a început, nu s-a gândit că ar putea avea o carieră politică: ”În urmă cu trei ani, când începuse pandemia, nu m-am gândit că o să am o carieră politică, că o să fiu ministru, nu a existat acest obiectiv niciodată. Eram profesor, fusesem secretar de stat, nu era o problemă legată de cunoașterea zonei politice, fusesem secretar de stat în primul guvern condus de Victor Ponta, timp de 9 luni, deci nu era o problemă legată de necunoașterea sistemului politic, dar nu a existat o preocupare în acest sens”.

Ministrul cele mai multă susținere politică pentru deciziile din Sănătate

”Nu-l cunoșteam pe dl. președinte Ciolacu, îl întâlnisem o singură dată, întâmplător, la o conferință, deci nu aveam niciun fel de relație, a fost o discuție tranșantă, eu sunt destul de tranșant, nu am cerut nimic, dar am înțeles invitația făcută și am considerat că pot să contribui în zona de sănătate cu câteva idei, sugestii și cu structurarea unui program de guvernare care să răspundă nevoilor oamenilor din această țară. Am făcut-o și nu regret, în niciun fel, pasul făcut” a afirmat ministrul Sănătății. ”În continuare, consider că este o responsabilitate și am nevoie de un sprijin politic clar, chiar manifest în anumite momente, pentru că deciziile în sănătate trebuie luate în favoarea pacienților mulți, adică accesul la servicii medicale și la medicamente trebuie să fie unul care să nu creeze discriminări sau să pună în pericol economic pacientul. Nu poți să forțezi pacientul să aducă bani foarte mulți, care să-i pună în pericol situația personală. Am avut sprijin politic, dar nu cred că ar fi un lucru rău ca acesta, în ceea ce privește Ministerul Sănătății, cel puțin pe câteva teme majore pe care le dezvoltăm acum, să fie foarte clar, din partea PSD în primul rând, dar și din partea coaliției, pentru că, fiind o coaliție, trebuie să ne asumăm anumite lucruri și să le ducem la bun sfârșit”, a afirmat Alexandru Rafila.

”Sunt un om sincer. E timpul să spunem adevărul”

În încheierea subiectului, ministrul Sănătății a mai spus că ”în momentul de față, nu sunt un potențial candidat la președinția României, din mai multe motive, unul fiind că este prea devreme”. El a întărit că ”este mult prea devreme ca cineva să aibă o astfel de dorință”.

”Prin faptul că am spus că nu exclud posibilitatea sunt un om sincer și sunt într-o poziție față de conștiința mea mult mai bună decât cei care neagă vehement și apoi apar pe o listă de candidați. Lucrul acesta se întâmplă de mult timp în România, ne place să mințim frumos și să ”ne sacrificăm” pentru binele public. Eu nu vreau să ”mă sacrific”, eu, dacă mă voi angaja pe această cale, voi fi sincer în dialogul public cu cetățenii și cu toți colegii din partid. E timpul să spunem și adevărul și să renunțăm la falsa pudoare și la fățărnicie” a conchis Alexandru Rafila.

Vezi mai mult în video:

