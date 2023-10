Alexandra Păcuraru, după retragerea de la Realitatea Plus, a vorbit despre vaccinarea împotriva Covid-19. Adevărul a ieșit la iveală

După ce s-a retras de la Realitatea Plus, unele voci au speculat că Alexandra Păcuraru are probleme de sănătate.

Anti-vacciniștii au atacat-o crunt și crezând că are probleme de sănătate, au spus că i se trage de la... vaccin. Degeaba Alexandra Păcuraru le-a explicat că nu are probleme de sănătate, anti-vacciniștii nu au înțeles.

Alexandra Păcuraru, moderatoarea emisiunii „Legile Puterii” de la Realitatea Plus, spunea, în timpul pandemiei, că emisiunea sa este „liberă de nevaccinați“. Jurnalista voia ca niciun politician nevaccinat să fie în platoul emisiunii.

„Am exagerat cu munca și am uitat să mă odihnesc, dar motivul real pentru care m-am retras este sănătatea copiilor mei care este prioritară. Sunt în spital, dar nu în calitate de pacient, ci în calitate de aparținător, sunt cu fiul meu. Îl aștept să iasă din sală. Este puternic, curajos și va trece peste această intervenție medicală.

Mi s-a invadat pagina de lucruri urâte și nefondate. Nu înțeleg de unde atâta răutate. Sunt un om responsabil și asumat. Îmi pare rău dacă am deranjat vreodată pe cineva. Niciodată nu am atacat o persoană. Dar să îmi doriți răul, să vă bucurați de așa închipuita mea durere și să spuneți că trebuie să îmi fie rău până la moarte pentru că am instigat la vaccinare împotriva Covid-19... Ce îmi doriți vă doresc să vi se întoarcă de zece ori. Știu că și dracii au simpatizanții lor”, a zis Alexandra Păcuraru.

„Am luat doar o pauză de la Realitatea Plus. Nu știu pentru cât timp. Când voi putea să mă întorc la acel program solicitant, o voi face cu toată inima. Pentru cei care consideră că le-am făcut rău atunci când spuneam că emisiunea mea este liberă de nevaccinați, vă spun așa: Eu sunt un om corect. Nu regret că m-am vaccinat cu trei doze. Am crezut în ceea ce am făcut. Când autoritățile au zis că nu avem voie să mergem fără certificat care să confirme vaccinarea, am cerut același lucru invitaților mei politicieni, care veneau la emisiune, pentru a-mi dovedi că ceea ce au cerut au făcut și ei. Îmi place să verific dacă este adevărat ce mi se impune. În concluzie, dacă aș da timpul înapoi, la fel aș face. Este vorba despre siguranța mea, a familiei mele. Nu am obligat pe nimeni să facă ca mine”, a mai zis jurnalista.

