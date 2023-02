Alexandr Lukașenko spune că a avut o discuție lungă cu Vladimir Putin. "Vă spun un secret"

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat reporterilor că a avut o lungă conversație cu președintele rus Vladimir Putin cu o zi înainte, scrie Interfax.



"Vă spun un secret, ieri seară am discutat mult timp pe diverse subiecte", a spus Lukașenko, citat de canalul de Telegram Pool of the First, apropiat serviciului de presă al președintelui Belarusului.



"Ascultă, avem relații, Doamne ferește, să fie mereu așa. Și după mine, să fie așa", a adăugat Lukașenko.

Lukașenko, despre "absorbția Belarusului de către Rusia"

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, consideră că zvonurile despre "planurile de absorbție a Belarusului de către Rusia până în 2030" vizează distrugerea legăturilor dintre Minsk și Moscova.



"Vor doar să ne despartă din nou. Prin urmare, a apărut acest subiect. Nu este nimic adevărat în asta. Știți poziția mea, este neschimbată: suntem un stat suveran independent", a spus Lukașenko, răspunzând la întrebările jurnaliştilor care au venit la centrul de antrenament olimpic pentru sporturile de iarnă "Raubichi" de lângă Minsk.

Cuvintele sale sunt citate de agenția de stat BelTA. Potrivit acestuia, "președintele Rusiei înțelege toate aceste întrebări exact în același mod".

"Avem propria noastră strategie? Da. Rusia – o mare putere nucleară – are propria strategie? Da. Și Rusia are propria strategie față de Belarus – să trăiască, ca și cu frații săi, în pace și prietenie 100%. Sunt complet fiert în acest "ceaun" și particip la el", a mai spus Lukașenko.

