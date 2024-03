Alegeri și prioritizări pentru sănătate. Dr. Ruxandra Dobrescu: În toată afacerea asta nu noi ieșim pe primul loc

Ruxandra Dobrescu, medic primar endocrinolog, a identificat care este cel mai frecvent motiv ce stă în spatele amânării adoptării unui stil de viață sănătos, deși totul ține de prioritățile pe care ni le acordăm sănătății.

”Știu că știți ce vă zic azi, dar uneori e bine să ni se mai amintească unele lucruri, nu? Și e bine să avem pe cineva care să ne bată la cap, așa că asta fac acum!

Unul din motivele cele mai frecvente pentru care amânăm să facem schimbarea aia de care avem nevoie (că e vorba de a mânca mai sănătos, de a face mai mult sport, etc etc) este că nu am timp!

Adică suntem atât de ocupați cu viața noastră că nu găsim timpul să gătim acasă, să mâncăm regulat (inclusiv la muncă) sau să ieșim la alergat/ la sală/ la plimbare!

De fapt, facem o alegere și prioritizăm... și în toată afacerea asta nu noi ieșim pe primul loc și nici sănătatea noastră”, a scris medicul pe contul său de Facebook.

Dobrescu: Investim în noi

”Cum ar trebui să vedem lucrurile de fapt? Păi ar trebui să investim în noi! Adică schimbăm ordinea priorităților! Pentru că dacă reușim să rămânem în formă, vom putea să avem grijă apoi și de copii, și de muncă și de restul... De exemplu...

Începem ziua cu un pic de mișcare! Pentru multă lume sportul de dimineața este cea mai bună variantă, pentru că dacă îl lăsăm pe mai târziu sigur apare altceva de făcut și nu mai apucăm!

Plecăm de la muncă pe jos... sigur mai rămân telefoane de dat și alte lucruri de planificat... putem să facem asta în mișcare, mai ardem câteva calorii!

Pregătim de astă seară pachetul pentru mâine la serviciu... în felul asta nu vom sări peste masa de prânz și nici nu vom avea tentația să comandăm/ să mâncăm prostii când ne lovește foamea!

Gătim pentru mai multe zile... în felul ăsta avem mâncare gătită și... vezi punctul de mai sus”, a mai scris medicul Ruxandra Dobrescu.

În plus, medicul endocrinolog a lansat și o provocare celor care o urmăresc. ”Voi ce sugestii mai aveți? Sigur dacă ne punem cu toții mintea la lucru mai găsim câteva idei utile pentru toți”, a mai scris endocrinologul.

