Coaliția decide cum va merge la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ciolacu anunță ședință

"La Bucureşti nu am dorit să luăm o decizie pripită şi am dorit să facem anumite sondaje de opinie. (...) Sunt mai mulţi candidaţi. Chiar dacă avem o abordare separată, PSD are candidat pe doamna Firea şi avem deja creionat programul administrativ pentru Bucureşti. Dacă avem o abordare comună vom avea alt candidat, care să fie compatibil cu cele două electorate. Ce pot să vă spun cu siguranţă este că atât PSD cât şi PNL nu vor susţine candidatura domnului Piedone, vom avea candidaţii noştri sau candidatul nostru comun. Nu am stabilit încă exact când vom avea şedinţă de coaliţie, domnul Ciucă este acum pe avion. O să stabilesc cu dânsul exact când vom avea coaliţia, mâine sau poimâine. Cu toţii avem în acest moment măsurătorile şi alternativele pentru a lua o decizie şi cu certitudine vom lua o decizie", a declarat Marcel Ciolacu la Digi24.

El a precizat că, la alegerile locale, PSD şi PNL vor avea candidaţi proprii în majoritatea judeţelor.

"Ce este cu certitudine, un lucru stabilit foarte clar, după alegeri majorităţile în toate administraţiile locale vor fi făcute de către PSD şi PNL. În ce priveşte candidatul pentru Bucureşti, e normal ca presa să caute persoana, numele. Abordarea noastră a fost una total diferită în acest moment. Categoric, contează managerul, cel care va coordona. Au fost discuţii despre domnul profesor Florescu (Tiberiu Florescu - n.r.), am avut întâlniri cu domnul profesor Florescu şi eu şi domnul Nicolae Ciucă. Este persoana cea mai îndreptătiţă să ne spună cum vede viitoarea viziune a Bucureştilor. Dânsul şi-a arătat disponibilitatea de a intra într-o echipă pentru reconstrucţia Bucureştiului. (...) Domnul Cătălin Cîrstoiu este un manager foarte bun la Universitar, este o persoană care este luată în calcul în acest moment ca şi candidat comun", a explicat liderul PSD.

