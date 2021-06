Alegeri fraudate la Sectorul 1 şi scandalul gunoaielor. Chirieac: "Orice alt primar era luat din birou. Cred că ancheta va fi strangulată"

Daniel Tudorache, fost primar la Sectorul 1 al Capitalei, a făcut noi declaraţii în dosarul fraudării alegerilor.

”Sunt convins că au fost nereguli în oficiul electoral în Sectorul 1. Aștept cu nerăbdare decizia SIIJ-ului. Am informația că trebuie să se întoarcă procurorul din concediu și undeva la sfârșitul lunii se va întoarce și ne va prezenta un comunicat oficial. E adevărat, am văzut și eu acel interviu în care a spus că în secțiile de votare sunt suspiciuni de fraudă. Deci un procuror nu se poate hazarda fără să aibă informații clare din dosar. Jandarmii au permis să se intre în oficiul electoral de sector în acea zi când oficiul era închis din cauza faptului că președintele oficiului, procurorul Sprâncu, a spus că are Covid. Au plecat toți reprezentanții oficiului acasă, dar după o oră și jumătate o parte dintre reprezentanții USR-ului s-au întors și au intrat cu acordul jandarmilor. Jandarmul a avut clar ordin să îi lase să intre. Reprezentantul PSD-ului s-a dus să vorbească cu jandarmul, iar acesta i-a spus că nu are voie să intre, dar o țară întreagă a văzut că reprezentanții USR intrau fără nicio problemă cu acei rucsaci în spate și plecau cu ei plini. Jandarmul clar știe ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Daniel Tudorache la România TV.

Ancheta va fi ”sugrumată”

Bogdan Chirieac, analist politic, a intervenit în urma declarațiilor făcute de fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache şi a apreciat că ancheta "va fi sugrumată". În plus, acesta spune că, dacă un alt primar ar fi declanşat scandalul gunoaielor precum Clotilde Armand, ar fi fost "luat" direct din birou.

”Ca un simplu cetățean am văzut la televizor o fraudă electorală. Asupra acestui aspect s-a pronunțat însuși procurorul de caz. Mai departe, cum să spui că alegerile au fost libere și corecte când noi am văzut de pe camere oficiale niște inși plecând cu niște saci de voturi. După exact acel moment chiar nu mai ai ce să spui. Eu nu sunt deloc optimist, eu cred că ancheta va fi sugrumată. De altfel, reacția procurorului care a ieșit public a fost reacția unui om curajos, profesionist, care a dat de înțeles că e modalitatea sa de a face față presiunii, dar nu poate rezista pentru că sistemul este împotriva lui. Am văzut că procurorul general a amânat ancheta, nu există totuși niciun motiv. Voturile alea au fost numărate într-o noapte. Zece polițiști judiciariști au nevoie de șase luni să numere aceleași voturi. Mai departe vedem toate faptele pe care le comite doamna primar, Armand, arată că dânsa este deasupra legii. Imaginați-vă cum era ca Dan Tudorache, primar la Sectorul 1, să refuze, că așa s-a trezit într-o dimineață, să plătească facturile la gunoaie. Tot gunoiul pe stradă. Păi orice alt primar era luat din birou. Cred că sunt considerente importante, iar eu cred că ancheta ca atare va fi strangulată, iar acesta este un caz evident de încălcare a democrației”, a declarat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.