Adriana Săftoiu avea planuri pentru astăzi cu Adrian Rădulescu: Trebuia să ne mai auzim dimineață să confirmăm

”Sunt înmărmurită. Am vorbit luni că ne vedem joi. Ne-am întâlnit înainte de Paști și a rămas că luăm un prânz după sărbători ca să mai vorbim de una alta. A propus casa Doina, în grădină. I-am spus că joi vremea e cam ploioasă și rece si să ne mai auzim dimineață să confirmăm locul. M-au trezit tunetele. Am deschis laptopul si mă gândeam să ii dau un mesaj să ne vedem intr-un loc mai ferit de ploaie. Mă uit la știre și as vrea să fie un fake news sinistru. Dar nu e. Dumnezeu să te aibă în pază, Adrian Rădulescu”, a scris Adriana Săftoiu pe Facebook.

Adrian Rădulescu, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a murit la vârsta de 66 de ani. Acesta fusese internat de urgenţă la spital miercuri, însă, din păcate, organismul său a cedat.

Bogdan Chirieac a vorbit, în exclusivitate pentru DC NEWS, despre Adrian Rădulescu, preşedintele Asociaţiei Fermierilor din România, care a murit miercuri la vârsta de 66 de ani.

"E o veste care m-a bulversat. Adrian Rădulescu a fost un om cu totul deosebit, şi ca om, şi ca politician. În opinia mea, a fost cel mai mare specialist în problemele agriculturii din România. Nu exista un domeniu în agricultură unde să îi cer un sfat sau o informaţie lui Adrian Rădulescu şi el să nu ştie să răspundă. Vorbea extrem de logic, dădea cele mai bune exemple întotdeauna, astfel încât toată lumea îl înţelegea.

A avut iniţiative legislative excepţionale şi mai multe partide politice l-au solicitat pentru expertiza sa. De altfel, Adrian Rădulescu a terminat Facultatea de Ştiinţe Agricole ca şef de promoţie, puţină lume ştie asta. Este o mare pierdere pentru familia sa, pentru agricultura din România, pentru clasa politică din România şi pentru mine personal. Am pierdut un prieten drag! Dumnezeu să îl odihnească!", a declarat Bogdan Chirieac pentru DC NEWS.

