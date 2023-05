Adrian Romcescu, amintire cu Aurelian Andreescu: Am plâns împreună cu el. Mi-a rămas întipărit acest moment

"Prima mea colaborare în cadrul Festivalului Mamaia a fost în 1972, în calitate de violonist. Când tatăl meu, concert maistrul Sile Dinicu, a avut nevoie de trei suplimenți la vioara întâi de la Liceul de Muzică George Enescu. Se întâmpla cu un an înainte să încep cariera de interpret vocal. Am studiat canto la regretata profesoară Florica Orăscu, la Școala Populară de Artă, unde îi aveam colegi pe Olimpia Panciu, Aura Urziceanu, Dida Drăgan, Mihai Constantinescu, Zoe Câmpeanu.

Mi-a plăcut și m-a impresionat profund, în acea ediție, melodia lui Florin Bogardo, interpretată de Aurelian Andreescu – Un fluture și-o pasăre. La gală, eram convins că este cea mai valoroasă piesă a ediției Mamaia 1972, însă a obținut doar o mențiune… Aurelian încă de la primele fraze muzicale a început ușor să plângă. A terminat piesa plângând…", a povestit Adrian Romcescu pentru viva.ro.

"Mi-a rămas întipărit acest moment"

"Am plâns împreună cu el, de la vioara întâi, de pe scenă, unde mă aflam, în orchestra condusă de Sile Dinicu. Mi-a rămas întipărit acest moment și, cu un an mai târziu, în 1973, când am revenit pe scena festivalului, însă în calitate de solist vocal, i-am povestit ce se întâmplase cu un an în urmă. A fost profund impresionat…

În acel an 1973, am reușit să câștig premiul Uniunii Muzicale, care era echivalentul premiului întâi, chiar dacă eram un debutant, iar Aurelian, cu o altă superbă piesă a lui Florin Bogardo – Tu ești primăvara mea, a obținut din nou o mențiune. Momente unice ale Festivalului de la Mamaia, așa cum au fost atât de multe altele…

Am încheiat Festivalul Mamaia 1973 cu bis aprobat, de la București, de Tudor Vornicu, pentru a suplimenta cu încă 10 minute transmisia în direct a TVR-ului. Eu nu am realizat atunci, la 17 ani, ce se mi se întâmpla! Eu mă uitam, din culise, la o fată cu care eram în relații frumoase și o pusesem în rândul întâi, în sală", a mai spus artistul.

Festivalul de la Mamaia

Festivalul de la Mamaia este cel mai cunoscut şi popular festival muzical românesc, istoria lui începând în 1963. De-a lungul anilor, nume mari ale muzicii uşoare, pop sau rock au urcat pe scena acestui festival, la început debutând, mai târziu susţinând recitaluri, scrie Agerpres. Zeci de compozitori au creat melodii pe care le-au lansat la Mamaia, multe dintre ele devenind şlagăre.

La început, Festivalul de la Mamaia a fost un festival de creaţie. Interpreţii cântau piesele care le erau încredinţate de către compozitori. La primele trei ediţii ale festivalului (1963, 1964, 1965), piesele din concurs au fost prezentate în două interpretări, după modelul Festivalului de la San Remo.

În 1963 au participat şi câştigat premii artişti ca Ioana Radu, Dorina Drăghici, Luigi Ionescu, Gigi Marga, Nicolae Niţescu, Ludovic Spiess, Margareta Pâslaru, Constantin Drăghici, Doina Badea, Aurelian Andreescu, Florin Bogardo.

