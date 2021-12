Adrian Enache, mesaj de Ziua Națională: Le-aș spune românilor să se spele doar pe mâni, nu și pe creier

Interpretul Adrian Enache a transmis un mesaj de Ziua Națională a României. Acesta susține că românii au nevoie de stabilitate.

"Eu spun despre aceste lucruri în fiecare zi. Mie nu-mi trebuie 1 Decembrie să le spun românilor să se iubească, să fie mai buni. Românului îi lipsește clarviziunea, pentru că toată lumea îl înnebunește, unii îi spun hăis, alții cea. Românul are nevoie de stabilitate, el este talentat, este sufletist, nativ iese în evidență și am demonstrat asta, de-a lungul timpului, prin marile noastre personalități care au schimbat lumea.

Avem români care ocupă funcții cheie la NASA, manageri de top la Las Vegas. Sunt foarte valoroși si bine văzuți. Israelul, de exemplu, în proporție de 80%, este ridicat de români. Le-aș spune românilor să se spele doar pe mâni, nu și pe creier." a transmis Adrian Enache, la ediția specială dedicată lansării posturilor Realitatea Sportivă și Realitatea Star.

