Adopții animale. Trei blănoși iubitori și o prințesă felină își caută omul. Te vei topi de drag în fața lor!

Anunțurile de adopție au fost postate pe pagina de Facebook AnimalePierdute.ro.

OSCAR

"El este Oscar. Cu toată durerea în suflet va trebui să îi găsesc o nouă familie deoarece mă voi muta din ţară iar pe el nu îl pot lua. Îmi pare nespus de rău de el, dar vreau să îi găsesc o familie care să îl iubească aşa cum îl iubesc eu. Are aproximativ 5 luni, merge în lesă, face afară (uneori se mai scapă în casă), nu prea latră, mănâncă orice. Este foarte cuminte şi mereu se joacă".

Detalii despre Oscar: https://bit.ly/3AeIBdi

KRUTOY

"El este Krutoy, un Cane Corso în vârstă de 7 ani, foarte ascultător şi deştept. Este în căutarea unei familii adoptive care să stea la casă cu curte, în care să îşi trăiască anii pe care îi mai are într-un mod liniştit şi cu o familie iubitoare. De asemenea, el este un câine foarte prietenos cu oamenii şi este foarte loial. Are vaccinurile la zi, este deparazitat şi castrat".

Mai multe detalii poți găsi aici: https://bit.ly/3dwDZWh

RICKY

"Ricky este un metiș de talie medie, cam de un an şi jumătate, salvat de pe un şantier unde era legat în lanţ şi i se arunca pâine goală cu apă. Cu toate că a fost ţinut în condiţii mizere şi că oamenii nu au ştiut să îi ofere iubire, Ricky nu şi-a pierdut încrederea în oameni şi optimismul. Este un căţel foarte prietenos,vesel, jucăuş şi foarte iubăreţ. Se înţelege bine şi cu alţi căţei şi iubeşte la nebunie oamenii. Este sterilizat, deparazitat şi vaccinat. Merge în lesă la pas şi ştie comanda "Şezi". Fiind un căţel energic şi tânăr, acesta s-ar potrivi la curte într-o familie care să îl iubească şi care să îi ofere atenţie, iar răsplata nu va întârzia să apară. Se asigură transportul".

Detalii și contact: https://bit.ly/3d98y3T

OCTAVIA

"Octavia este o fetiţă de 10 luni pe care am găsit-o împreună cu fraţii ei pe stradă. Am îngrijit-o, am deparazitat-o, am vaccinat-o şi am castrat-o. Are o blăniță albă, lungă şi pufoasă, iar ochii de un albastru deschis ce vrăjesc pe oricine. Este timidă, dar iubăreaţă şi este în căutarea unui cămin unde va fi iubită şi îngrijită că o prinţesă deoarece arată ca una, deja!".

Mai multe detalii despre Octavia gasiți aici: https://bit.ly/2T2pB0I