Adela Popescu, motivul pentru care s-a întors la TV la doar două luni după ce a născut. "Mă temeam..."

"M-am întors la fel de repede cum m-am întors la Alexandru, și asta nu mi-a afectat nici alăptarea. Se poate rezolva. Așa cum am spus adineauri, când plec de acasă îi las copilului niște lapte stocat într-un biberon, în așa fel încât să-i acopăr o masă, pentru că exact atât lipsesc de lângă el, și-l preiau la 13.30, când începem din nou să fim mamă și bebeluș. Sigur că se poate! Evident, în diminețile, când mă trezesc ca să mă pregătesc pentru emisiune, probabil că aș mai dormi, dar oricum n-aș putea să fac asta, pentru că cei mici trebuie pregătiți de grădiniță. Și atât eu, cât și Radu am fi făcut asta, ne-am fi trezit.

Pe de altă parte, ca stare de spirit, faptul că ies în fiecare zi din casă, că cineva mă machiază, mă îmbracă frumos și, cumva, îmi distrage atenția de la treburile casnice, asta m-a ajutat să mă pun pe picioare foarte repede. Chiar dacă de data asta n-am simțit nicio urmă de depresie post-natală sau mai știu eu ce. E foarte important să externalizezi anumite lucruri pe care tu nu poți să le faci. Avem foarte mare noroc și cu ajutorul bunicilor, de fiecare dată. De regulă, copiii petrec weekendul cu ei, astfel încât ne putem relaxa, în timpul săptămânii merg la grădiniță până la ora patru. Deci, se poate", a spus Adela Popescu, prezentatoarea emisiunii "Vorbește Lumea", de la PRO TV, într-un interviu pentru viva.ro.

Întrebată dacă au copleșit-o temerile, vedeta a spus: "Cu siguranță. Și nu pentru că aveam trei copii, ci pentru că deja stăteam de câteva luni acasă, iar în această meserie îți poți ieși din mână. Și mă temeam că nu voi reuși să mă completez așa cum mi-aș dori cu Shurubel și Bogdan, mă gândeam că nu știam cum vor arăta hainele pe mine, în ciuda faptului că mai am doar câteva kilograme de dat jos. Deci temeri au existat, dar mă bucur că lucrurile se așază frumos".

A treia naștere nu a fost ușoară

"În timp ce nășteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă, cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți și de data asta am mai făcut unul și am ales să nasc tot natural”, spunea Adela Popescu, recent, în emisiunea „Vorbește Lumea” de la ProTV.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de 11 ani și au trei copii, Alexandru (5 ani), Andrei (2 ani) și Adrian (2 luni). În trecut, Radu Vâlcan a spus cum a fost cucerit de Adela Popescu. „Cred că o femeie frumoasă emană acea energie de care avem cu toții nevoie și asta vine din capacitatea interioară pe care o are femeia de lângă tine de a umple spațiul ori golurile care așteaptă să fie completate. Cred că asta înseamnă frumusețea, acea femeie care radiază și te molipsește cu veselia ei, cu fericirea ei”, a spus acesta.

