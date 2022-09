Actorul Cătălin Nicolau din serialul "Clanul" și Sabina Lisievici s-au căsătorit: S-a schimbat ceva după cununie...

Sabina Lisievici este actriță, producător de film, designer și poet. Aceasta a reușit până acum să își clădească o carieră admirabilă, studiind actoria în America, la școala de actorie a lui Bobbie Chance & Larry Chance, pe care au urmat-o și Brad Pitt, Jennifer Aniston și Drew Barrymore. Anul acesta însă, se pare că dragostea i-a surâs mai mult ca niciodată îndrăgitei actrițe, care s-a cununat civil cu partenerul ei de viață, Cătălin Nicolau, la scurt timp după ce aceștia s-au întâlnit pentru prima dată.

Locul care i-a unit pe vecie este cel în care amândoi își petrec o mare parte din timp, teatrul. Dacă Sabina Lisievici se poate mândri cu o nouă producție de excepție, Kingdom of Judas, Cătălin poate fi urmărit în cadrul celui mai nou serial de pe Pro TV, „Clanul”. În exclusivitate pentru Spectacola, actrița a dezvăluit detalii despre povestea de dragoste ce pare a fi desprinsă din filme.

"Ne-am cunoscut la teatru, în mai, în urmă cu vreo cinci luni de zile. El a făcut primul pas, normal. A curs de fiecare dată totul firesc și nici nu știu ce s-a întâmplat. Am intrat în teatru, am început să vorbim și asta a fost. Întâi am vorbit la telefon foarte mult, am avut multe lucruri de povestit, el fiind actor, ca și mine.

Nu a fost dragoste la prima vedere, a fost liniște la prima vedere, bine la prima la vedere. A fost ceva ce căutam amândoi, ne-am recunoscut cumva. Nu a fost dragoste cu fluturi în stomac, a fost mult mai liniște, și mai bine, și mai sigur.”, a declarat Sabina Lisievici pentru Sectacola.

Cum a arătat cererea în căsătorie

"Cererea în căsătorie a venit cam la 3-4 luni, după ce ne-am cunoscut. M-a cerut într-o cafenea și l-am rugat foarte frumos să nu stea în genunchi, pentru că îmi era rușine de restul oamenilor, a avut un monolog foarte bine titluit, dar nu l-a scris dinainte, a venit natural și m-a impresionat foarte tare. Nu a fost ceva pregătit. Noi am mers să o vizităm pe mama mea în Ploiești, ne-am oprit la un mall, nici eu nu eram aranjată, nici el nu era îmbrăcat cine știe cum. Noi voiam inițial să vedem un film și am intrat mai întâi să văd o pereche de cercei într-un magazin de bijuterii și el a găsit acest inel de logodnă, foarte frumos cu 37 de diamante și în formă de lacrimă. Eu am ieșit din magazin plângând, pentru că nu m-am așteptat, simțeam niște emoții incredibil de mari, dintr-o dată. După ce am ieșit din magazin, am fost la cafea și acolo m-a cerut.”, ne-a mai dezvăluit actrița.

"S-a schimbat ceva după cununie”

Cununia a venit și ea la scurt timp după cerea în căsătorie, iar cei doi actori sunt de atunci și mai liniștiți și împliniți unul cu celălalt.

"Cununia am vrut să o punem pe 22, dar n-a fost să fie și a rămas pe 17, ceea ce a fost din nou un semn, pentru că noi toată relația am văzut 11 și 11, 17 și 17, tot felul de cifre repetitive și era ceva al nostru. Ceremonia civilă a fost una restrânsă, între cei mai apropiați prieteni și familie, cred că au fost 12 oameni, dar s-a simțit excepțional. Am fost relaxați și cred că asta e cel mai greu de obținut când ești tu mire sau mireasă”, a mai dezvăluit Sabina.

