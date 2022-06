Accidente România. Sandor Gabor, calcul simplu cu mașinile de pe șosele: Are cineva o baghetă magică pentru această înghesuială?

România este una dintre țările din UE cu cele mai multe victime în accidente rutiere la un milion de locuitori. O statistică dură și îngrijorătoare arată faptul că pe străzile noastre se moare mult, mult prea mult. În acest context, Gabor Sandor, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a vorbit despre siguranța rutieră în cadrul Comisie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

"Înainte de toate dați-mi voie să folosesc acest prilej pentru a mulțumi tuturor experților de la celelalte ministere și cinci organizații care au contribuit anul trecut printr-un efort susținut la elaborarea și definitivarea strategiei de siguranță rutieră. Evident, ar fi de remarcat implicarea dânșilor activă de a construi o strategie inedită din anumite puncte de vedere, cel puțin sub aspectul structurării, dar în primul rând asupra conținutului acestora.

"Avem un număr dublu de victime la un milion de locuitori față de media UE"

Personal, vin cu un trecut de 34 de ani în domeniul formării profesionale de specialitate, sunt autor și coautor de manual în domeniul siguranței rutiere. Nu mă declar un expert, decât un pasionat în ceea ce privește siguranța rutieră. Trebuie să fiu foarte sincer cu dumneavoastră că mă declar foarte îngrijorat. Mă îngrijorează nu atât cifra absolută și recunoașterea că avem un număr dublu de victime la un milion de locuitori față de media uniunii, ci mă îngrijorează mult mai tare faptul că înregistrăm o diferență de 13 victime față de penultimul clasat în acestă ierarhie.

Situație îngrijorătoare după recensământ

Ca urmare a oficializării cifrelor, ca urmare a recensământului care este în desfășurare, mă îngrijorează faptul că o scădere cu un milion a populației României, dacă se va oficializa ca atare, va însemna un plus de 5 victime la un milion de locuitori. Recunoașterea aceasta merge spre îngrijorarea că, practic, avem o diferență insurmontabilă, deci pare o misiune imposibilă să obținem măcar penultimul loc la finele acestui an. De aceea a fost nevoie de elaborarea unei strategii abordate la o gândire care conturează condițiile în care se poate realiza așa-zisul sistem sigur, ca să aplice obiectivul înjumătățirii victimelor într-o perioadă respectivă, nu imediată, dar până în anul 2030.

În particular, menționez și faptul că, uitându-mă și la comunicatele din media, din punct de vedere al Ministerului Transporturilor e o îngrijorare în plus faptul că practic nu există accident, exagerând puțin, în care să nu fie implicate vehicule comerciale în ultima vreme. Cert este că, urmare a acestui preambul destul de dezolant, îmi pun întrebarea dacă am pierdut războiul. Îmi permit să formulez răspunsul. Eu cred că nu am pierdut războiul, ci nu am făcut toate cele absolut necesare pentru a reuși o ameliorare constantă și durabilă a siguranței rutiere.", a declarat Gabor Sandor.

Numărul victimelor în ultimii 10 ani, la jumate. Sandor recunoaște: Am reușit prin măsurile în special asumate de Ministerul de Interne

"Experiența de până acum ne-a demonstrat contrariul. În ultimii 10 ani, este notabil faptul că am reușit, prin măsurile în special asumate de Ministerul de Interne, să se înjumătățească totuși numărul de victime. Deci se poate. Nu știu dacă trebuie să se continue cu intervențiile colective, eu cred mai mult în intervențiile sistemice, adică structurate. În acest sens, recunosc și ceea ce a spus domnul Brâncuși, că lucrurile nu sunt greu de făcut în genere. Mult mai greu e să te pui în poziția de a le face. În consecință, cu toții știm că accidentul este un eveniment absolut nedorit.", a spus secretarul de stat de la Transporturi.

"Are oare cineva baghetă magică pentru a corecta această înghesuială?"

"Nu m-aș limita la infrastructură, fiindcă este o realitate care nu este dată. Raportat la cifrele raportate de antevorbitorii mei, vă propun să facem un calcul simplu. Avem 86 de mii de drumuri, avem peste 9 milioane de autovehicule înmatriculate, ce s-ar întâmpla dacă ne-am imagina că scoatem, în același timp, toate vehiculele pe șoselele din România? Dacă faci o împărțire aritmetică banală, rezultatul este simplu: distanța dintre vehicule va fi de 10 metri, nu? Are oare cineva baghetă magică pentru a corecta această înghesuială? Imaginați-vă că, chiar dacă s-ar dubla infrastructura peste noapte, distanța dintre noi ar fi de 20 de vehicule. Dacă am ocupa ambele sensuri de circulație, am crește la 40. Deci, una peste alta, este o înghesuială, care, una peste alta, pare a fi un război, cel puțin din perspectiva cifrelor statistice.", a mai afirmat Gabor Sandor

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News