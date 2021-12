La doar un an după ce și-a pierdut mama, Oana Sârbu a anunțat luni, printr-un mesaj tulburător, că tatăl ei s-a stins din viață.

Romulus Sârbu s-a născut la data de 5 martie 1935 și a fost un îndrăgit actor de pantomimă, care și-a început cariera în urmă cu mai bine de 50 de ani.

Romulus Sârbu a murit la vârsta de 86 de ani.

Oana Sârbu a transmis un mesaj emoționant, spunând că fiul ei, Alexandru, a împodobit bradul într-un mod care sigur i-ar fi plăcut și bunicului.

"Te iubesc, poezie de om, sensibilitate și rafinament, spectacol de emoții și trăiri! Toată lumea te iubește. Dacă aveai încă un pic de răbdare, Al decorase brăduțul într-un fel care ți-ar fi plăcut tare…", a scris Oana Sârbu pe pagina sa de Facebook.

În anul 2015, cântăreaţa a apărut în emisiunea "Te cunosc de undeva", alături de părintele său, într-un moment artistic de excepţie.

Atunci, Oana Sârbu a intrat în pielea personajului Gică Petrescu, iar în momentul în care a păşit pe scenă, acolo se afla deja tatăl ei, Romulus. Părintele artistei l-a interpretat pe Romică. Momentul a fost cu atât mai incitant, cu cât telespectatorii au mai rar ocazia să o vadă pe vedetă alături de tatăl ei.

Cine a fost Romulus Sârbu

Romulus Sârbu a studiat Școala de coregrafie „Floria Capssaly” din 1947 până în 1950.

Absolvent al Școlii de Coregrafie "Floria Capssaly", Romulus Sârbu și-a început activitatea profesională la Teatrul de Revistă "Constantin Tănase", din Capitală. În anul 1958 înființează cuplul comic fantezist ”Anton și Romică”, jucând memorabil alături de Anton Nicolae, până în 1988.

Cei doi au debutat într-un spectacol intitulat "Concertul tinereții", la Teatrului Satiric-Muzical "Constantin Tănase", din București. Datorită succesului pe care l-a avut, cuplul a devenit indispensabil genului de revistă și music-hall. Anton și Romică au efectuat turnee în Paris, Budapesta, München, Tel-Aviv, Varșovia, URSS, Turcia, Grecia, Egipt etc.

Printre spectacolele renumite ale cuplului Anton și Romică amintim:

- Primul spectacol (1952)

- Fără mănuși (1953-1954)

- Pe aripile revistei

- Ca la revistă (1963)

- Revista dragostei" (1965)

- Revista 58 (1957)

- Nuntă la mănăstire (1958)

Oana Sârbu, după moartea mamei sale: O lună am încercat s-o salvez, dar nu s-a mai putut face nimic. O văd și în mutra fratelui meu

În luna august 2020, Oana Sârbu și-a pierdut și mama, Ioana, care era bolnavă de mai multă vreme.

"Problemele cu ea au început în urmă cu câțiva ani, vârsta și-a spus practic cuvântul. Am ajutat cât am putut pe partea medicală. Anul acesta, în august, s-a făcut un an de când mama a murit. O lună am încercat s-o salvez, dar nu s-a mai putut face nimic, împlinea 87 de ani. Eu nu pot să vorbesc despre mama. O văd în fața mea, în spatele meu zâmbind, râzând, în cele mai frumoase haine ale ei. Am și eu acasă câteva haine de-ale ei. O văd și în mutra fratelui meu, care seamănă leit cu ea! E acolo încontinuu! Comunic în altă dimensiune cu ea", a povestit Oana Sârbu, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

