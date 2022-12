„O lectură care mi-a rămas în memorie este legată de cartea Ioanei Pârvulescu - „Și eu am trăit în comunism”, aluzie la sintagma „Et in Arcadia ego”. A fost o perspectivă șocantă, abruptă, dar care m-a făcut, printre altele, să spun ceea ce am spus la început de emisiune și anume că simt că fac parte dintr-o generație norocoasă care ar trebui să conștientizeze cât mai profund ipostaza în care suntem astăzi și că putem cu toate provocările suprapuse: crize sociale, război la graniță, toate crizele prin care trecem, suntem o generație norocoasă”, a povestit Mădălin Jijie la DCNews.

