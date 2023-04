A fost emis Cod Roșu pentru Iași și Botoșani de ninsoare abundentă și viscol puternic/ Se închid drumuri

Tocmai a intrat în vigoare o alertă meteo de Cod Roșu, valabilă până la ora 4:00 în județele Iași și Botoșani, de viscol puternic, cu rafale de 75...85 km/h, ninsoare abundentă, zăpadă viscolită şi troienită și vizibilitate redusă spre zero.

S-a emis și RO-ALERT pentru aceste două județe.

Drumuri închise

Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor Publice (DJADP) Iaşi a informat că după ora 18 se vor închide 20 de tronsoane de drumuri judeţene.



Directorul DJADP Iaşi, Ciprian Ciucan, a declarat că este o măsură de urgenţă luată din cauza ninsorii abundente, temporar viscolite şi a stratului consistent de zăpadă, dar şi a şoferilor care nu respectă indicaţiile.



”Este o măsură de urgenţă luată pentru a interveni cu utilajele imediat după ce nu va mai ninge sau nu va mai fi viscol. Sunt cantităţi foarte mari de precipitaţii, vântul bate cu viteză foarte mare. Efectiv nu reuşim să menţinem aceste tronsoane în stare de viabilitate şi riscăm să avem blocaje cu foarte multe maşini. Astăzi am avut trei echipaje la Horleşti, am reuşit cu greu să deschidem un kilometru, ulterior, la jumătate de oră drumul a fost blocat la loc. Prin urmare, drumurile care sunt pe direcţia vântului au fost închise. Sunt două sectoare vitale, DJ 208 zona Paşcani şi DJ248 spre Vaslui, pe care încercăm să le ţinem deschise cât putem de mult. Dacă situaţia o va impune, le vom închide pentru a putea acţiona cu utilajele aflate la dispoziţie să putem acţiona doar la solicitarea ISU şi situaţii de urgenţă. Şoferii nu respectă indicaţiile noastre. Tot timpul am avut situaţii în care au blocat drumul şi nu am putut interveni cu utilajele pentru deszăpezire”, a declarat pentru Agerpres Ciprian Ciucan.



Potrivit surse citate, începând de la ora 18, sunt închise DJ207A: Bocniţa la intersecţie cu DJ282D (Popeşti), DJ208G: Kogălniceni - Oboroceni- Movileni, DJ208I: Blăgeşti - Vânători, DJ208L: Paşcani- Mirosloveşti-DN2, DJ208O: Ciohorăni - Cozmeşti, DJ208R: Mirceşti-Pod Şcheia, DJ246: Scânteia-Şcheia- Drăguşeni - Ipatele - Ţibăneşti, DJ247: DN24-Dobrovăţ, DJ248A: Centura ocolitoare a Iaşului (intrare Valea Ursului) - Voroveşti- Ţibăneşti, DJ248B: Vânători - Horleşti- Bogonos-Leţcani, DJ280: Strunga- Oţeleni, DJ281: Lespezi - Sireţel - Sticlăria, DJ281B: Belceşti - Coarnele Caprei; Boroşoaia- Plugari, DJ281C: Blăgeşti - Coasta Măgurii, DJ281D: Coarnele Caprei - Gropniţa, DJ282: Horleşti - Gropniţa, DJ282C-DJ282B-DJ282H: Ţigănaşi - Vlădeni - Şipote - Plugari, DJ282D: Româneşti - Podu Iloaiei - Popeşti - Mădârjac, DJ282F: Vlădeni - Andrieşeni, DJ 282H: Şipote - Ergoterapie.

Alte alerte în vigoare

”INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 05 aprilie, ora 10 – 08 aprilie, ora 10

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, predominant ninsori, intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului

Vremea va fi deosebit de rece, iar temperaturile vor fi cu 8...12 grade sub mediile multianuale. În jumătatea de nord a țării vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar local și temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45...55 km/h îndeosebi în sudul și estul țării, precum și la munte.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 05 aprilie, ora 10 – 05 aprilie, ora 23

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului și hărții

Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea și estul Munteniei, cu viteze de 55...65 km/h.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 05 aprilie, ora 10 – 06 aprilie, ora 14

Fenomene vizate: predominant ninsori și strat de zăpadă

Zone afectate: conform textului și hărții

În intervalul menţionat, în cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei și în Carpații Orientali vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări cu viteze de 55...60 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Pe arii restrânse se vor cumula peste 20...25 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 05 aprilie, ora 10 – 06 aprilie, ora 14

Fenomene vizate: ninsori abundente, viscol și strat consistent de zăpadă

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău

În județele Botoșani, Iași și Vaslui, precum și în zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău va ninge și se va depune strat nou de zăpadă consistent. Vântul va avea intensificări cu viteze de 55...75 km/h, va fi viscol și vizibilitate foarte scăzută. Local se vor cumula 30…50 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj” mai anunță ANM.

