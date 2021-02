24 februarie 2021, cea mai neagră zi din ultimii 100 de ani de aviație civilă. Pilotul Osiceanu, lista GROAZEI. Totul s-a prăbușit astăzi

”EMIRATES AIRWAYS a oprit la sol 38 de avioane Airbus A380.

Concomitent a anulat cea mai mare comandă din lume de 150 de avioane pentru Boeingul 777 X, noul model lansat de doar câteva luni de către fabricantul american.

Totodată i-au invitat pe toți angajații peste 56 de ani sa se retragă!

ETIHAD AIRWAYS a anulat 18 comenzi de Airbus 350 și a tras pe dreapta 10 Airbus 380 și 10 Boeing 787 Dreamliner, concediind 720 de angajați.

LUFTHANSA AIRLINES intenționează sa oprească la sol 72 de avioane în afara flotelor de Airbus 380 si Boeing 747 oprite deja.

THAI AIRWAYS a cerut falimentul.

SOUTH AFRICAN AIRWAYS a cerut falimentul.

FINN AIR a returnat firmelor de leasing 12 avioane și a concediat 2400 de angajați.

FIJI AIRWAYS a concediat 700 de angajați inclusiv piloți.

VIRGIN AIRWAYS a dat afară peste 3.000 de angajați, inclusiv 600 de piloți.

VIRGIN AUSTRALIA a cerut falimentul.

SAS a returnat 14 avioane companiilor de leasing și a concediat 520 de piloți.

Statele scandinave studiază planul de lichidare a NORWEGIAN AIRLINES și SAS în încercarea de reconstrucție a unor noi companii.

NORWEGIAN AIRLINES a oprit total cursele intercontinentale returnând 20 de Boeing 787 Dreamliner.

BRUSSELS AIRLINE a redus flota la jumătate împreună cu personalul aferent.

AIR MAURITIUS a intrat în procedura de administrare specială de dinaintea falimentului.

IAG (ce deține printre altele BRITISH AIRWAYS) a tras pe dreapta 34 de avioane, întreaga flotă de Airbus 380 si Boeing 747 și toți angajații peste 58 de ani i-a pensionat forțat.

De asemenea, a abandonat preluarea negociată și semnată a companiei AIR EUROPA (de la 1 miliard de euro în 2018 a reușit scăderea la doar 500 de milioane, dar, prin renunțarea la preluare, va plăti penalități de 40 milioane de euro).

IAG (proprietară și a companiei spaniole IBERIA) a tras pe dreapta toate avioanele Airbus 340, 350, etc un total de 56 de avioane.

LUXAIR a redus flota ei cargo cu 50% inclusiv.

CSA a abandonat complet sectorul curselor lung curier și a păstrat doar 5 avioane mediu curier.

*YOU* a pus la sol 22 de avioane și a concediat 4100 de angajați.

RYANAIR a oprit la sol 113 avioane și a dat afară până acum 900 de piloți, alți 450 urmând să fie concediați în lunile următoare. În plus, a pierdut procesele la Curtea Europeană de Justiție împotriva statelor și companiilor care au primit ajutoare în această perioadă.

WIZZAIR a returnat 32 de avioane Airbus A320s și a concediat 1.200 angajați inclusiv 200 piloți, urmând ca alte 430 de persoane să fie concediate în lunile ce vin.

Angajații rămași au primit tăieri de 30% din venituri.

EUROWINGS cerut falimentul.

HOP studiază posibilitățile de reducere a flotei și personalului cu 50%

În prezent, 60 de avioane noi sunt stocate în parcarea companiei și, din lipsă de cumpărători, AIRBUS nu are nici un posibil cumpărător și are o sumedenie de anulări de comenzi inclusiv 18 anulări ale modelului Airbus 350.

Se estimează că, până în septembrie 2021, cel puțin 8.000 opt mii de avioane să fie ținute la sol ceea ce ar conduce la nivel mondial la concedierea a nu mai puțin de 90.000 de piloți.

Costurile estimate pentru reluarea activității unui pilot în asemenea situație sunt estimate la minimum 7-8000 euro.

Între timp, piloții concediați fac orice muncă posibilă de la șoferi de autobuz, taxi, etc la ospătari, încărcători, etc pentru a putea să își întrețină familiile pierderea veniturilor lor fiind în medie de 80-90%.



"The AIR TRANSPORT Industry is on Life Support!"

UNDENIABLY, THE WORST IS YET TO BE WITNESSED!!” descrie Cezar Osiceanu cea mai neagră zi din ultimii 100 de ani de aviație civilă.