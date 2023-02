YouTube împlineşte 17 ani. Primul sediu a fost deasupra unei pizzerii

YouTube este o platformă americană de partajare a videoclipurilor online cu sediul în San Bruno, California. A fost lansat pe 14 februarie 2005 de Steve Chen, Chad Hurley și Jawed Karim. Deținut de Google, este al doilea cel mai vizitat site web, imediat după Google. YouTube are peste un miliard de utilizatori lunar, care vizionează împreună peste un miliard de ore de videoclipuri în fiecare zi.

Primul material video încărcat pe YouTube se numește „Me at the zoo” și îl are în prim-plan pe unul dintre fondatorii platformei – Jawed Karim. Clipul are doar 18 secunde, iar până astăzi a adunat peste 200 de milioane de vizualizări.

Până la lansarea site-ului, în 2005, existau puține metode simple de încărcare a videoclipurilor pe Internet de către utilizatorii neexperimentați. Numele domeniului "YouTube.com" a fost activat la 15 februarie 2005, iar site-ul web cu această adresă a fost creat pe parcursul următoarelor luni. Creatorii au oferit publicului o primă previzualizare a sitului în mai 2005, cu 5 luni înaintea lansării oficiale.

Un alt clip care a primit o atenție deosebită este "Chitaristul", în care o piesă de muzică barocă, Canonul de Johann Pachelbel, este interpretată la o chitară electrică. În videoclip nu se indică numele interpretului. Dar, abia după ce a fost vizualizat de milioane de ori, ziarul New York Times i-a dezvăluit totuși identitatea, fiind vorba de Jeong-Hyun Lim, un băiat de 23 de ani care a înregistrat melodia în dormitorul său, potrivit Wikipedia.

În prezent, YouTube este unul dintre cele mai populare site-uri din lume și aduna peste un miliard de utilizatori lunar.

