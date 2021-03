Zlatan Ibrahimovic revine la naționala Suediei la 39 de ani

Conform BBC Sport, fotbalistul de 39 de ani a înscris 62 de goluri în 116 meciuri internaționale înainte să renunțe la echipa națională, după ieșirea din grupe de la Euro 2016. De atunci, cariera sa a luat turnuri neașteptare și a ajuns în Serie A, la AC Milan, pentru care are 14 reușite în 14 partide jucate.

„Reîntoarcerea lui Dumnezeu”, a transmis Zlatan, pe Twitter, în legătură cu revenirea la națională. „Poate fi puțin amuzant uneori”, a spus antrenorul Janne Andersson despre atacantul legendar. „În primul rând, este un fotbalist foarte bun, cel mai bun din Suedia. Este evident foarte bine că vrea să se întoarcă”.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0