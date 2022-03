Wagner, armata privată a lui Putin, și-ar fi înființat o nouă bază în orașul Rostov-pe-Don. Cum și de cine este protejat Zelensky

Forțele Armate ale Ucrainei susține că organizația paramilitară rusă Wagner a înființat o bază în orașul Rostov-pe-Don, din sudul Rusiei, de unde a început să recruteze mercenari pentru a lupta împotriva Ucrainei, relatează publicația The Kyiv Independent. Se pare că anume aceasta ar fi cea mai nouă bază a grupului Wagner.

Grupul Wagner: mercenarii ruși care îl vânează pe Zelensky

Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se sustrage activ din calea grupului de mercenari, potrivit fostului director executiv al CIA, Dan Hoffman, scrie Fox News.



„Times of London” a raportat pe 28 februarie că echipa de mercenari cunoscută sub numele de Grupul Wagner are forțe la sol în Ucraina și îl caută pe liderul țării, care până acum a ocolit trei tentative de asasinat separate. Hoffman, în timpul unei apariții de vineri la „America’s Newsroom”, a discutat despre informațiile pe care le are despre despre grup, care a fost „foarte activ” în Africa de Nord și Orientul Mijlociu în ultimii ani.

„Grupul Wagner a fost înființat cu ani în urmă, mercenari, care nu pot fi atribuiți direct Kremlinului, dar sunt finanțați de Yevgeny Prigozhin, care conduce acea agenție de cercetare pe internet care a intervenit în alegerile din SUA și a fost dezvăluită de ancheta Mueller”, a spus Hoffman.



Grupul este înființat pentru a permite liderului rus Vladimir Putin „un pic de neatribuire” atunci când vine vorba de acțiunile echipei de mercenari din Cecenia, a spus Hoffman. Cu toate acestea, el a spus că se știe că președintele Rusiei într-adevăr „dirijează spectacolul”.

Cum este apărat Volodimir Zelensky

„Cât de buni sunt oamenii lui Zelensky? Pare remarcabil că a reușit să țină o conferință de presă ieri și a apărut de câteva ori în fața camerei ieri”, a spus co-gazda Dana Perino.



Hoffman și-a prefațat răspunsul susținând că „nu are nicio îndoială” că Rusia și echipa de mercenari s-au infiltrat în Ucraina cu săptămâni, dacă nu cu luni înainte de invazia lor pe scară largă.

„Echipa lui Zelensky și ofițerii săi de informații și securitate au făcut ca menținerea lui în viață să fie prioritatea lor cea mai mare”, a spus Hoffman. „Ei sunt capabili să detecteze amenințările. Efectuând operațiuni speciale, sursele le spun unde sunt amenințările și ei reușesc să le elimine înainte ca acestea să se materializeze".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News