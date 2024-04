Cum l-a ajutat credința în Dumnezeu pe Leon Dănăilă: Așa am salvat o femeie despre care s-a spus că „e moartă“ / video

Întrebat cât de mult l-a ajutat credința în viață, academicianul a răspuns că, dincolo de pasiunea pentru medicină și studiul intens al domeniului, credința a jucat un rol crucial în viața sa. Crescut într-o familie credincioasă, el a învățat de la părinți să își păstreze credința.

„Ce înseamnă credința în viața omului? Cât v-a ajutat credința în acest parcurs lung și dificil, dar încununat cu un succes extraordinar?”, a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Mi-a plăcut medicina, citeam, ocupam timpul meu liber cu studierea diferitelor cărți din domeniul anatomiei, fiziologiei, dar am fost și un om foarte credincios. Părinții mei erau și ei foarte credincioși.

Eu, fiindcă eram și mai sănătos, munceam și la munca câmpului, dar la Paști și alte sărbători mergeam la biserică în fiecare duminică, mă rugăm lui Dumnezeu. Așa am învățat de la părinți.

La Paști, mergeam cu un coș mare și toți mă așteptau acasă să vin cu coșul sfințit. Era un șir mare de oameni și până nu venea preotul și ne sfințea coșul, nu mă întorceam acasă.

Acasă mă așteptau toți cu masa pusă. Nu mâncau până când nu gustau din bucățele sfințite, așa încât credința este foarte importantă. Și pentru activitatea medicală este importantă. Eu și acum când văd un bolnav că își face cruce și se roagă la Dumnezeu înainte de operație sau înainte de a-i face diferite tratamente, mă bucură foarte mult fiindcă încrederea are un rol extraordinar, încrederea în medic și în actul pe care îl face.", a spus academicianul Leon Dănăilă.

„Cu credință poți face multe în domeniul chirurgiei"

Academicianul a subliniat importanța credinței și a evidențiat că aceasta joacă un rol crucial în chirurgie. Potrivit acestuia, credința pacientului poate juca un rol important în vindecare.

„În situațiile cele mai grele ați simțit și intervenția lui Dumnezeu, apropo de credință? Ați simțit că vă ajuta Dumnezeu când trebuia să luați decizii rapide în situații dramatice?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Da, au fost situații. Îmi aduc aminte de o bolnavă pe care medicul de gardă o internase și mi-a spus: „E moartă, am internat-o. Are o tumoare foarte mare de fosă posterioară de cerebel.”

Eu am mers, am dezvelit-o. Am văzut că totuși mai respira. Am oprit vizitele și am operat-o. După câteva săptămâni și-a revenit. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu credință poți face multe în acest domeniu al chirurgiei.

Hristos când s-a dus și i-a spus ologului: „Ridică-te, ia-ți patul și umblă!”, el s-a făcut bine și s-a dus să-l caute. Hristos a plecat, dar l-a ajuns din urmă și i-a mulțumit. Hristos i-a spus: „Nu eu te-am făcut bine, credința ta te-a făcut bine.” Deci credința are un rol extraordinar de important.", a spus academicianul.

Psihologia, rol esențial

„Psihologia are un rol extraordinar în a face bolnavii bine. Trebuie să vorbești, să te apropii de ei. Empatia față de bolnavi și felul în care te comporți au un rol fantastic. Dacă pui mâna pe el și spui: „Domnule, o să te operez. O să te faci bine. E o operație grea, dar să ai încredere în noi.” Dacă vorbești cu el, rezultatele diferă fantastic de mult de la un medic la altul, de la felul cum se comportă și de încrederea pe care i-o inspiri bolnavului și încredere pe care o are bolnavul reciproc față de tine.", a spus academicianul Leon Dănăilă la emisiunea „DC Edu", de pe DC News și DC News TV.

