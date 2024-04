Kimberly Fletcher (Moms for America), sfaturi pentru mamele din România: Nu faceți aceleași greșeli pe care le-am făcut și noi / video

Kimberly Fletcher, președinte al organizației Moms for America, a participat, în perioada 27-28 aprilie 2024, la conferința Make Europe Great Again, la Palatul Parlamentului, organizată de Alianța pentru Unirea Românilor.

Kimberly Fletcher, președinte al Moms for America, a oferit un interviu, în exclusivitate pentru DC News, în care a vorbit despre organizația pe care o conduce și aplicarea know how-ului din SUA în structura socială din România.

„Ei bine, Moms for America este o mișcare națională pentru mamele din SUA. Avem peste 500.000 de membri și reprezentăm toate cele 50 de state. Suntem într-o misiune de revendicare a culturii noastre: pentru adevăr, pentru familie, pentru libertate și pentru Constituția noastră“, a zis Kimberly Fletcher.

„Ținând cont de tema conferinței Make Europe Great Again, ce considerente sau lecții din partea Moms for America ar funcționa și în România?“, a fost întrebată președinta Moms for America.

„Cred că putem să învățăm multe unii de la ceilalți. Aș spune să nu faceți aceleași greșeli pe care le-am făcut și noi. România a luptat foarte mult pentru a avea aceste lucruri, sute de ani, având și regimul comunist. Ați ajuns într-o situație în care aveți libertate, iar asta am avut și noi întotdeauna, dar acum suntem pe cale să o pierdem. Aș lansa un avertisment: nu pierdeți ceea ce aveți, încercați să păstrați asta.

Cred că lucrurile pe care le facem ca organizație în SUA sunt aceleași lucruri pe care și voi ați putea să le faceți. Împărtășiți povestea istoriei, moștenirii, culturii voastre cu copiii. Nu se predă așa ceva la școală, nu se promovează în societate. Trec pe lângă aceste statui și nu au idee ce înseamnă, ce reprezintă. Spuneți-le cine sunteți cu adevărat. Dacă faceți acest lucru, atunci nu vă veți pierde“, a zis Kimberly Fletcher.

Ce programe Moms for America pot fi implementate în România

„Programul nostru semnătură este Cottage Meeting. Poate că nu știți, dar în Statele Unite există o petrecere în care sunt aduși prietenii și vecinii și se promovează diferite produse aflate la vânzare. Am luat același model pentru a promova principiile libertății, familiei, virtuții. Acest program ar putea fi adoptat cu ușurință în orice țară care are aceste valori de bază. Nu aveți aceeași Constituție ca Statele Unite, dar aveți o Constituție proprie, aveți standarde ale civilizației. În concluzie, putem lua cu ușurință aceste lucruri pentru care luptăm, aceste valori precum familia, Dumnezeu, țara, și să le oferim oricărei țări. Aș vrea să putem face acest lucru pentru ca mamele să țină întâlniri în comunitățile lor și să-și împărtășească valorile, istoria și moștenirea“, a spus Kimberly Fletcher.

„Ca fondator și președinte al Moms for America, ce părere aveți despre femeile din Rusia care sunt nemulțumite despre trimiterea fiilor și soților lor în Ucraina într-un război de agresiune? Credeți că este posibilă o mișcare în Rusia a mamelor soldaților cum a fost și în războiul sovietic-afghan?“, a fost întrebată Fletcher de jurnalistul DC News.

„Cred că mamele sunt o forță foarte puternică în orice țară a lumii. Cred că mamele din Rusia și din Ucraina țin la același lucru: siguranța și protecția copiilor lor. Vor ca copiii lor să aibă parte de educație bună, de oportunități. Când ești în război, aceste lucruri nu sunt disponibile așa cum ar trebui. Așadar, cred că mamele au capacitatea să se ridice și să-și dea mâna pentru a aduce laolaltă aceste țări și să readucă situația la normal. Haosul creat rănește familiile, iar războiul nu aduce nimănui nimic.“, a precizat președinta Moms for America.

Sfaturi pentru mamele tinere

„Trebuie să realizezi că cel mai important lucru pe care o să-l faci vreodată și că cea mai mare influență pe care o ai este chiar în interiorul pereților casei tale. Tu creezi viitorul țării tale. Creezi acum, în casa ta, modul în care țara ta va arăta în următorii 10-15 ani. Conectează-te cu celelalte mame, apropie generațiile: de la mame mai în vârstă la mame experimentate, de la bunici la proaspete mămici. Pune-le laolaltă, susțineți-vă reciproc și construiți comunități puternice. Așa poți avea succes ca mamă“, a mai precizat Kimberly Fletcher.

