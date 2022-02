Vreți ceva ușor, gustos, bun de mâncat seara? Pilotul Cezar Osiceanu vine cu o idee

„Avem nevoie de:



1. 4-5 cartofi albi, buni de fiert și taiați felii groase



2. Un ardei kapia tăiat rondele potrivit de groase



3. O ceapa roșie tăiată rondele



4. Câțiva căței de usturoi



5. Verdeața proaspătă și tocată



6. Mirodenii (piper negru măcinat, boia dulce, busuioc, oregano, curry etc)



7. Nelipsitul pahar de vin roze sau alb parfumat



8. 5-6 roșii cherry tăiate rondele



9. O conservă de hering, în ulei, căreia îi scurgem uleiul și îi scoatem peștele să se scurgă pe un șervețel



10. 100 gr de parmezan ras



11. Câteva feliuțe de lămâie



Fierbem feliile de cartofi, timp în care trântim, în tigaie, ceapa, roșiile, ardeiul kapia, usturoiul. După câteva minute, punem mirodeniile și amestecăm continuu. Turnăm vinul peste și, la final, adăugăm multă verdeață. Poftă bună!”, a spus Cezar Osiceanu, pilotul pasionat de bucătărie.

Puțini știu, dar pilotul Cezar Osiceanu are cea mai mare canișă de mioritici din lume.

„Acum este la modă tot ce este virtual sau cel puțin nenatural. Tot ce vedem, simțim, mâncam, trăim este nenatural, sintetic, imaginar. Așa că m-am gândit să îmi fac și eu o stână virtuală pentru început, mai ales că, în lumea reală am cea mai mare canișă din lume de câini ciobănești românești mioritic. Am reușit reomologarea națională și omologarea internațională a raselor de câini ciobănești românești mioritic și carpatin, am prezentat mioriticul pentru prima oară în chinologia națională, europeană și mondiala la un campionat canin european și la unul mondial. Deci ca orice cioban sadea, acum am oi și alte animale virtuale toate la stana mea tot virtuală, unde vă invităm să preparăm un deliciu culinar unde vedetă este slănina afumată. Aveți aici rețeta”, a spus pilotul Cezar Osiceanu.

Rețetă delicioasă cu slăninuță afumată

„Avem nevoie de:

1. Mălai pentru o mămăligă pripită

2. Codițe de ciuperci tăiate în 4 pe lung

3. 200 gr de slăninuța afumată tăiată subțire

4. Un ardei iute roșu și unul verde tăiați rondele subțiri

5. 2 ouă

6. 200 gr de brânză telemea de oaie grasă și untoasă

Va trebui să lucrăm însă concomitent și rapid drept pentru care - punem apa în ceaun la fiert pentru mămăligă. Punem în tigaie, să se călească, codițele de ciuperci, împreună cu slăninuța și, la final, rondelele de ardei iute. Când mămăliga este gata, o răsturnăm peste conținutul tigăii noastre și amestecăm ușor.

Punem brânza deasupra și acoperim tigaia cu un capac lăsând la foc potrivit ca brânză să se topească ușor, timp în care punem în altă tigaie o felie de brânză să se topească ușor, iar deasupra punem cele două ouă.

Într-un castron de pământ punem mămăliga cu ciuperci, slăninuța afumată, rondele de ardei și telemea topită, iar deasupra așezăm cu grație ouăle ochiuri. O pălincuță de prună merge la fix pe lângă castronul nostru, nu-i așa? Și acum poftiți la masă în stâna mea virtuală”, a transmis pilotul Cezar Osiceanu cititorilor DC News. Vezi aici rețeta.

