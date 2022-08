Vremuri scumpe se arată. INS: Prețurile produselor industriale ar putea crește în următoarele trei luni

Ancheta de conjunctură a lunii august 2022 arată că managerii industriei prelucrătoare preconizează o stabilitate relativă a volumului de producție în următoarele trei luni (sold conjunctural +3%). În ce privește numărul de salariați, se estimează o relativă stabilitate cu un sold conjunctural de 0% pe total industrie prelucrătoare.

Prețurile produselor industriale ar putea crește în următoarele trei luni (sold conjunctural +35%). Conform estimărilor lunii august 2022, se estimează o relativă stabilitate a volumului de producție în următoarele trei luni în ce ține de activitate de construcții (sold conjunctural +2%).

Este foarte posibilă o creștere a angajărilor

Managerii preconizează o relativă stabilitate a numărului de angajați (sold conjunctural –2%). O creștere pronunțată se pregonizează, însă, în ce privește prețul lucrărilor de construcții (sold conjunctural +44%). Privind domeniul comerț cu amănuntul, managerii estimează o creștere moderată a acestora pentru următoarele trei luni (sold conjunctrual +12%). Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unitățile comerciale va înregistra creștere moderată (sold conjunctural +10%).

Angajatorii preconizează o creștere moderată a numărului de salariați pentru următoarele trei luni (sold conjunctural +14%). În domeniul vânzării cu amănuntul, prețurile vor suferi o creștere pronunțată (sold conjunctural +49%), conform managerilor de societăți comericale.

Ce înțelegem prin sold conjunctural

Estimările lunii august 2022 arată o relativă stabilitate în cadrul cererii de servicii (cifra de afaceri) în următoarele trei luni (sold conjuctural +5%). Numărul de salariați ar trebui să aibă o relativă stabilitate (sold conjunctural +1%). Prețurile de vânzare sau facturare a prestaților vor avea tendința de creștere (sold conjuctural +24%), conform managerilor.

INS menționează că soldul conjunctural se referă la percepția managerilor de întreprinderi în ce privește dinamica unui fenomen. A nu se confunda cu ritmul creșterii sau creșterii oricărui indicator statistic produs de INS. Soldul conjunctural procentual se obține prin diferența procentajului de manageri care au ales varianta pozitivă a fenomenului, cu cei care au ales varianta negativă a acestuia.

Cu cât s-au scumpit materialele de construcții în 2022. Unele costă cu 100% mai mult

În decursul unui singur an, preţul la principalele materiale de construcții a crescut cu un procent cuprins între 15% şi peste 100%. În aceste condiții va fi din ce în ce mai greu pentru un român să își achiziționeze o locuință. Pentru mulți dintre salariați, fără a mai vorbi despre pensionari, banii abia ajung pentru plata facturilor, impozitelor și ceva de mâncare.

Prețul materialelor de construcții a explodat

Spre exemplu cele mai mari scumpiri se înregistrează din martie 2021 până în martie 2022 la la panourile sandwich – plus 121%, la ţeava rectangulară – plus 118% și la plăcile OSB – plus 103%. Totodată, o cărămidă a ajuns să coste peste 10 lei, faţă de 7,4 lei cu un an în urmă, un metru pătrat de pavaj costă 67,1 lei, de la 41,3 lei în primăvara lui 2021, iar un kilogram de fier-beton este acum 6,95 lei, cu 88% mai scump faţă de martie 2021, potrivit datelor de la Vindem-ieftin.ro.

