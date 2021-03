Vrei să ai act de identitate? Ghinion! România nu mai are plastic, așadar nici buletine!

În România, nici măcar plastic nu mai avem. Am fost să-mi schimb actul de identitate și angajatul de la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 (București) mă întreba dacă am copie de pe actualul act de identitate. I-am zis că nu am pentru că am venit doar cu documentele cerute pe site. ”Nu scria că am nevoie și de copie de pe actul de identitate!”, i-am zis și n-a mai spus nimic.

Alt drum, altă distracție

Ulterior am aflat, de la alt angajat al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6 (București), de ce trebuia să am și copie de pe actul de identitate, deși acest lucru nu este specificat pe site-ul lor. Dacă până recent primeai o adeverință valabilă câteva zile până aveai noul act de identitate, acum trebuie să lași acolo o copie și originalul să-l iei tu acasă. Acest lucru nu este specificat pe site-ul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6 (București). Și te duci acolo cu o parte din acte, apoi cauți un Xerox și revii cu copia, de parcă nu ai altceva mai bun de făcut decât să te plimbi pe drumuri.

”Duceți-vă să faceți o copie, că poate aveți nevoie de buletin zilele astea”, mi-a zis angajatul de la Direcția Locală. Zilele astea fiind 30-45...

De regulă, buletinele se eliberează în 5-7 zile lucrătoare. Acum termenul este de 30-45 zile

Surpriza abia acum vine. De ce durează o lună să primești noul act de identitate?! Pentru că nu avem plastic! Din cauza unor întârzieri în livrarea materialului din care se produc buletinele, solicitanții trebuie să aștepte 30-45 zile până să primească un nou act.

Cauza: achiziții întârziate, la nivel central, motiv pentru care direcțiile sunt nevoite să tipărească doar o parte dintre documentele pentru care au fost depuse cereri

Problema este la nivel național. S-a ajuns în această situație pentru că materialul plastic pe care se tipăresc cărțile de identitate și care este asigurat centralizat de la București nu mai ajunge în teritoriu sau ajunge în cantități foarte mici.

Așa că înarmați-vă cu răbdare dacă vreți să vă schimbați, în această perioadă, actul de identitate! Problema cu procesul de producere a cărților de identitate datează de la începutul anului...