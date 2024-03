Dr. Crina Vereș a vorbit despre ”dezumanizarea” medicilor oncologi, acei medici care se află în prima linie când este vorba de transmiterea diagnosticului de cancer, care pentru cei mai mulți dintre pacienți poate însemna capătul vieții.

”Hai să ne punem un pic, să privim prin fereastra lui. Da, ce vede omul ăsta? Oameni care se agață de el cu disperare să le salveze viețile.

Tu ești doar un om, un om care a învățat niște școală. Poate ai învățat foarte bine, poate ai avut și bursă republicană și de toate și te-ai străduit din răsputeri să fii acolo un medic bun și să-i ajuți pe oameni să alini suferințe (...)

Cine o ia razna dintre medici? Cine se disociază de la atâta moarte, suferință și durere? Mai ales că în Facultatea de Medicină, în Modulul de Psihologia Sănătății, a fost ceva de genul: Sunt psihologi, apelați la ei. (...)

Am spus: Eu vreau să înțeleg ce se întâmplă cu pacientul, vreau să știu să vorbesc cu el dacă are un diagnostic. Și încă n-ajunsesem să am șocurile astea pe acasă.

Vreau să știu cum îi spun omului ăla că nu m-a pregătit nimeni să-i spun că urmează să moară sau să aibă un diagnostic sau prognostic sau tratamente sau toate cele, că o să-i cadă părul”, a explicat dr. Crina Vereș în cadrul emisiunii Ultrapsihologie de la DC News și DC News TV.

”Și îți dai seama că vezi oameni pe care îi vezi la un moment dat plini, aparent plini de viață sau îi vezi sănătoși, și după când îi vezi că devin niște stafii, pământii, miros într-un fel, disperați.

Când dispare din ochii lor speranța de viață, când pur și simplu așa abia respiră. Disperarea aparținătorilor din jur, la unii resemnare, la unii negarea faptului că se întâmplă, alții se ceartă cu Dumnezeu.

Câți dintre doctori crezi tu că sunt pregătiți emoțional să facă față la asta? Și atunci care e cel mai natural mecanism al nostru? Disocierea? Da, se splitează între el-medicul și el-omul”, a mai spus dr. Crina Vereș.

În acest sens, psihologul Radu Leca a subliniat necesitatea ca pe lângă medicul oncolog, în echipa de terapie, să existe și un psiho-oncolog, astfel încât medicul oncolog să nu ajungă în situația de a fi dezumanizat.

”Anunțul că pacientul tău, ce momentan este pe picioare, va muri, pe tine te dezumanizează din neputință. Aici e problema”, a punctat psihologul.

Dr. Crina Vereș: Suntem priviți ca Dumnezeu

Dr, Crina Vereș a atras atenția privind comportamentul pe care îl au aparținătorii pacienților oncologici.

”Suntem priviți ca Dumnezeu, au impresia că noi suntem stăpânii tratamentelor și că noi o să facem ceva ca să le salvăm viața și sunt stare, vin și-ți spun, deci vin oameni la mine și doamnă, vă dau nu știu ce case, mașini, apartamente, numai salvați-l”, a mai spus dr. Crina Vereș.

