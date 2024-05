Klaus Iohannis, primul lider european din istorie ce va primi Distinguished International Leadership Award

Conform Administrației Prezidențiale, Consiliul Atlantic din SUA a hotărât să acorde acest prestigios premiu președintelui României, în semn de apreciere pentru cariera sa și pentru rolul său ca lider transatlantic și european.

Iohannis este primul lider european care primește această onoare în cei 24 de ani de la înființarea premiului, a mai informat Administraţia Prezidenţială.

Consiliul Atlantic este o organizație de prestigiu din Statele Unite, cunoscută sub forma unui "think tank", fiind înființată în 1961 și având o activitate prolifică în sfera afacerilor internaționale. An de an, Consiliul Atlantic acordă premii unui număr limitat de personalități care au avut un impact semnificativ în consolidarea relațiilor transatlantice în toate aspectele sale, inclusiv în domeniile politice, economice, de securitate și apărare, respectiv artă și acțiuni umanitare.

Printre personalităţile cărora li s-a acordat de-a lungul timpului The Atlantic Council Distinguished Leadership Awards se numără preşedinţii Statelor Unite ale Americii George W. Bush (2018), William J. Clinton (2010) şi George H.W. Bush (2009), vicepreşedintele SUA Joseph R. Biden Jr. (2011) - actualul preşedinte al SUA, preşedinţii Comisiei Europene Ursula von der Leyen (2021) şi Jose Manuel Barroso (2014), prim-ministrul italian Mario Draghi (2022), cancelarul german Helmut Kohl (2009), prim-ministrul britanic Tony Blair (2008).

Preşedintele Klaus Iohannis efectuează marţi şi miercuri o vizită de la lucru la Washington. Marţi, şeful statului român a fost primit la Casa Albă de preşedintele Joe Biden.

Din delegaţia oficială care îl însoţeşte pe şeful statului în Statele Unite ale Americii fac parte ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, şi viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, conform Agerpres.

