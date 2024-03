Diagnosticarea cu cancer reprezintă un moment extrem de dificil al vieții, iar când aceasta apare în cazul unui partener dintr-un cuplu, lucrurile se complică și mai rău. Situația următoare, prezentată de dr. Crina Vereș la emisiunea Ultrapsihologie de la DC News TV, subliniază modul în care realitatea unui moment poate fi radical diferită de la persoană la persoană.

Soția primește diagnosticul de cancer

„O femeie a primit diagnosticul de cancer și era afară, pe scară. Vine soțul acasă, soțul care toată viața a văzut-o pe ea drept cea puternică, cea care le face pe toate, care-l critică. Ea i-a zis că are cancer și că probabil va muri. El trece repede pe lângă ea, îi pune mâna pe umăr și zice hai, lasă, poate nu o să mori. Poate e greșit diagnosticul. El pleacă, ea rămâne pe scări plângând”, a spus dr. Vereș. Femeia și-a spus astfel „nu-i pasă de mine, nu mă iubește, nu dă doi bani pe mine, a plecat”.

Care este adevărul ei

„Aude din biroul lui tastatura și-și zice că acum stă pe Internet, cine știe ce Dumnezeu face, iar ea stă acolo și moare singură, iar lui nici măcar nu-i pasă.

Când îi aduci la terapie, la faza de iertare a rănirilor, ce se întâmplă? O ascult pe ea care-mi povestește din unghiul său. Spune că în momentul ăla și-a dorit să moară, s-a întrebat pentru ce să mai trăiască. Copiii erau plecați de acasă, erau doar ei doi, oricum nu se înțelegeau, deci ce sens avea.

Lui nici măcar nu-i păsa, mai bine murea decât să treacă singură prin citostatice, prin raze, prin toată nebunia”, a adăugat dr. Crina Vereș, în emisiunea moderată de Ramona A. Dumitru alături de Radu Leca.

Care este adevărul lui

„El face ochii mari, zice că nu e așa. Am validat-o pe ea, dar acum să îl ascultăm și pe el: «Când am venit acasă și am văzut-o pe soția mea plângând mi-am dat seama că i-a venit rezultatul de cancer. Ca să nu mă vadă plângând, am luat-o la fugă pe scări. Timp de 5 ore am căutat pe Internet dacă s-a vindecat cineva de cancerul ei. Pur și simplu nu puteam să-mi privesc soția în ochi și să mă gândesc că putea muri. Nu-mi puteam imagina măcar viața fără ea»”, a conchis medicul.

