Voropchievici - horoscop 15 - 21 aprilie 2024. Zodia care va câștiga pe toate planurile. Reușita va fi una excepțională

Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat horoscopul săptămânii 15 - 21 aprilie 2024.

Horoscop Berbec 15 - 21 aprilie 2024

„Are o carte frumoasă, bună. Protecție foarte puternică din partea unei personalități, lucru care înseamnă că trebuie să fie încrezător deoarece este pe calea cea bună. Se întrevede o alianță serioasă. Pentru cei care nu sunt căsătoriți, poate să apară și o cerere în căsătorie. A dat norocul peste Berbec”, a zis Mihai Voropchievici.

Horoscop Taur 15 - 21 aprilie 2024

„7. Este bulversat de o situație, se manifestă furios. Produce dispute în jurul lui. Este cu nervii la pământ sau este plin de nervi deoarece i s-a rănit orgoliul. Dacă există un partener și se ajunge la dispute, de acolo se trece la lacrimi și furie. Se manifestă și cu crize. S-ar putea să intervină o ruptură violentă între Taur și partener. Se impune mai multă prudență și înțelepciune în abordarea problemelor din săptămâna viitoare”, a zis Mihai Voropchievici.

Horoscop Gemeni 15 - 21 aprilie 2024

„Carte neutră. Semilunele. 10. Îndoială, neliniște, dualitate, rivalitate. În curând veți face o alegere. Încercați să reflectați înainte de a acționa”, a spus Mihai Voropchievici.

Horoscop Rac 15 - 21 aprilie 2024

„Galben. 18. Carte pozitivă. Sunt pe cale să renască deoarece săptămâna trecută au fost căzuți. Erau visători. Asta înseamnă că renașterea lor va da un sens benefic tuturor lucrurilor. Dar aveți nevoie de libertate ca să vă puteți încărca bateriile și să vă salvați totodată dintr-o situație dificilă pe care ați provocat-o într-o săptămână anterioară. Întoarcerea unei persoane pe care nu ați mai văzut-o demult vă face o mare bucurie. De ce nu, haideți să facem o întrunire ca să ne simțim bine?”, a mai spus Mihai Voropchievici.

Horoscop Leu 15 - 21 aprilie 2024

„Are un bulgăre de foc. O carte mai degrabă pozitivă. Vă mișcați rapid și vă creați o schimbare de situație benefică. Veți avea și câteva deplasări. Șansa este de partea voastră!”, a mai spus Mihai Voropchievici.

Horoscop Fecioară 15 - 21 aprilie 2024

„Cenușiu. O carte neutră. Are putere de reflecție, are și liniște. Dar mai are nevoie și de un pic de singurătate. Timpul pe care îl folosiți pentru asta este benefic pentru a vă recâștiga înțelepciunea. Dați dovadă de seriozitate, mai aveți și un pic de timiditate în toate acțiunile voastre și în relațiile cu persoanele mai în vârstă. Veți primi și o recompensă, chiar dacă este mai târziu”, a zis Mihai Voropchievici.

Horoscop Balanță 15 - 21 aprilie 2024

„Se spune că luna aprilie este favorabilă Berbecilor și Balanțelor. Să vedem pentru săptămâna următoare. Am carte excelentă și cea mai bună. Simbolizează reușita și este momentul când orice ați întreprinde, voi, balanțele, deznodământul va fi fericit. Veți câștiga pe toate planurile, iar reușita va fi una excepțională. Cei tineri, singurei, s-ar putea să dați de o dragoste cu multă adorație, o întâlnire superbă în cadrul unei reuniuni. De aici, uniune, fericire, recompensă”, a spus Mihai Voropchievici.

Horoscop Scorpion 15 - 21 aprilie 2024

„Au o carte bună. Simbolizează începutul unei acțiuni, într-o activitate profesională, care, în final, se vede a fi o mare reușită și cu o realizare materială pozitivă. Întâlnirea cu o persoană mai în vârstă vă va ajuta să vă consolidați o relație de prietenie foarte bună”, a spus Mihai Voropchievici.

Horoscop Săgetător 15 - 21 aprilie 2024

„Au o carte neutră. Este rândul săgetătorilor să aibă o săptămână în care să fie pasiv, să stea mai mult cu familia seara, noaptea, la o vorbă, să depene amintiri și să se gândească la niște emoții puternice din trecut, care, acum, vă apasă și vă obligă să vă reconsiderați amintirile din trecut. Veți da dovadă, în schimb, de indecizie, de pasivitate și situația dacă nu e reală... o veți face voi să fie reală, pentru că a visa este una, iar a pune în aplicare este cu totul alta”, a mai spus numerologul.

Horoscop Capricorn 15 - 21 aprilie 2024

„Am ajuns la o zodie harnică, care își ia elan. Pornește în zbor. Are sentimente altruiste, pozitive. Face cadouri din toată inima. Se bucură de influxuri benefice, iar datorită acestor lucruri vor apărea pentru ei niște schimbări rentabile. Întoarcerea unei persoane vă va bucura foarte mult, iar cei care nu v-ați angajat într-o relație și doar urmăriți de la distanță, veți fi nevoiți să faceți primul pas, care va fi, în așa fel că prietenii din jur vă vor sprijini și se va întâmpla ceva frumos, într-o evoluție a noii relații. A dat îndrăgosteala peste această zodie, care nu se prea manifestă așa”, a zis numerologul.

Horoscop Vărsător 15 - 21 aprilie 2024

„O carte neutră. Demarează o acțiune. Abia este începutul. Trebuie să aveți o energie foarte combativă pentru a vă lansa într-o afacere sau o inițiativă pe care v-ați propus-o. Să știți că pasivitatea unei persoane din jurul vostru vă va trage de mânecă și s-ar putea să vă stânjenească începutul unei noi relații. Renunțați la cei care vă trag de mânecă sau dați-le lor sacoul”, a mai zis numerologul la Antena 3 în emisiunea jurnalistei Cătălina Porumbel.

Horoscop Pești 15 - 21 aprilie 2024

„Avem o carte neutră în care Peștii încep comunicări, schimburi, scrisori, telefoane, deplasări, e-mailuri, ori întâlniri cu membrii familiei, chiar o reuniune de familie. Dar pentru Peștii fără obligații amoroase, apare o atracție mai mult intelectuală decât fizică. Trebuie să vorbiți și să dialogați în așa fel încât să înțeleagă că așteptările lor nu sunt pentru voi. Nu au chef. E prima oară când nu au chef Peștii”, a mai spus Mihai Voropchievici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News