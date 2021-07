Voropchievici: E un semn că cineva va muri

„O ştiam de mult timp, dar până nu s-a verificat, până nu am avut eu nişte certitudini, nu am crezut. Oglinda are două funcţii: să ne arate nouă chipul, să ne oglindim, şi tototdată este un portal pentru lumea cealaltă. (...) Oglinda ascunde nişte taine fantastice, iar asta cu ghinionul şi necazul şi probleme pe care le aduce... eu am verificat-o pe propria persoană în 1985. Când am ieşit de la muncă, am luat prosopul şi a zburat oglinda, cu faţa în jos, exact fără niciun ciob, s-a spart în trei bucăţi egale, în triunghi. În secunda următoare, e clar. E un semn că cineva din familie va muri. Asta a fost în iulie şi în septembrie a murit mama. Apoi, după alte trei luni, a murit tata. Şi aproape de trei luni, a murit şi soacră-mea. Trei decese în mai puţin de un an. De trei ori trei. Cum s-a spart oglinda”, a spus Mihai Voropchievici la Antena 3, în cadrul emisiunii „Adevăraru Ascunse”.

Superstiţii despre oglinda spartă, cu Mihai Voropchievici

„Mie mi-a întărit superstiţia asta ca ceva care e adevărat. Superstiţiile sunt nişte lucruri verificate de altele, preluate de sceptici şi difuzate pentru toată lumea. Dar sunt lucruri verificate.

În fiecare superstiţie există un sâmbure de adevăr şi nu putem să îl contestăm. Cine vrea să îl conteste, e treaba lui, dar trebuie să vină cu argumente.

Când o oglindă s-a spart în multe cioburi, alea sunt mărunţişuri iminente, necazuri mărunte ale vieţii şi le poţi rezolva.

Trebuie să ne gândim că toate aceste minuni sunt verificate de mii de ani.

În momentul în care ambii parteneri s-au uitat în oglindă, asta semnifică o poză de nuntă. Există o uniune”, a mai spus Mihai Voropchievici.