Volkswagen vrea să depășească Tesla. Ambiții privind dezvoltarea mașinilor electrice până în 2030

Volkswagen intenționează să construiască șase fabrici de baterii în Europa și să extindă infrastructura pentru încărcarea vehiculelor electrice la nivel global, accelerând eforturile de a depăși Tesla și de a accelera adoptarea în masă a mașinilor cu baterii. Al doilea producător mondial de mașini, aflat în plină schimbare către autoturismele alimentate cu baterii, a declarat, luni, că dorește să aibă șase fabrici de baterii care să funcționeze în Europa până în 2030, pe care le va construi singur sau împreună cu partenerii.

„Transformarea noastră va fi rapidă, va fi fără precedent. E-mobilitatea a devenit o afacere de bază pentru noi”, le-a spus șeful executiv, Herbert Diess, celor adunați pentru Volkswagen's Power Day.

Volkswagen, ale cărui acțiuni au crescut cu până la 3,8%, nu a spus în mod specific cât va costa planul. În decembrie, a declarat că intenționează să cheltuiască 35 de miliarde de euro (41,7 miliarde de dolari) pentru mobilitatea electronică în ansamblu până în 2025. Volkswagen a declarat că fabricile europene vor avea o capacitate de producție comună de până la 240 gigawatt-oră (GWh) pe an, adăugând că primii 40 GWh vor proveni din Suedia Northvolt, iar producția va începe în 2023.

Stații de alimentare

De asemenea, Volkswagen lucrează la o extindere majoră a infrastructurii de încărcare, a cărei lipsă este încă văzută ca o mare barieră în calea adoptării în masă a mașinilor alimentate cu baterii.

Prin eforturile și parteneriatele existente cu principalele companii petroliere BP, precum și cu serviciile europene de vârf Enel și Iberdrola, Volkswagen își propune să opereze aproximativ 18.000 de puncte publice de încărcare rapidă în Europa până în 2025. Aceasta reprezintă o extindere de cinci ori a rețelei existente de încărcare rapidă, a spus Volkswagen, adăugând că va investi 400 de milioane de euro (477 milioane dolari) în inițiativă.

În China, unde Volkswagen a achiziționat anul trecut 26,5% din producătorul de baterii Guoxuan High-tech Co Ltd, producătorul de automobile își propune acum să vândă peste două milioane de vehicule electrice pe an până la sfârșitul deceniului, precizează AlJazeera.