Vlad Gherman și Oana Moșneagu, decizie neașteptată. „E un pas important pentru relația noastră”

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră, e un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm.

Am ales să rămânem la mine pentru că ne place și mai mult apartamentul ăsta, e foarte cozy, e foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi. Am zis hai să rămânem la mine. În primul rând, cea mai mare modificare, în caz că întrebați, este faptul că în zona în care aveam masă am pus un dulap, un șifonier tocmai pentru că Oana deja a început să mă dea afară din propriul șifonier și am zis, ok, am înțeles, ai nevoie de spațiu pentru haine, se rezolvă”, a spus Vlad Gherman

Nu în urmă cu mult timp, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au confirmat, printr-o fotografie postată pe Instagram, că formează un cuplu. Invitați la emisiunea "Super Neatza cu Răzvan și Dani" de la Antena1, în ediția din 3 februarie a.c., cei doi actori din serialul "Adela" au răspuns la câteva curiozități ale fanilor.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au mărturisit că nu s-au mutat încă împreună, dar petrec timp unul la celălalt. Cel mai mult, în casa lui. S-au apropiat inițial ca prieteni, iar apoi și-au dat seama că se potrivesc.

Totul s-a întâmplat după ce amândoi au trecut printr-o despărțire. Primul pas ar fi fost făcut de Vlad Gherman, când Oana Moșneagu era răcită. Actorul a fost atent și i-a cumpărat ceaiuri și o pătură.

"Am început să ne apropiem din martie, după ce am trecut amândoi printr-o despărțire.... Și așa am început să petrecem foarte mult timp împreună... Nu ne-am mutat, încă, împreună.", au povestit cei doi actori din "Adela", potrivit tvhappy.ro.

Oana Moșneagu povestea, la emisiunea "Xtra Night Show" de la Antena Stars, că "noi într-adevăr cumva ne-am sincronizat, că ne-am despărțit amândoi. A fost o întâmplare, am petrecut foarte mult timp împreună, și cu Mara și cu Dunaev, plecam la munte, ne întâlneam ba la mine, ba la ei. Dar eram pe prietenie. Ne-am legat așa după ziua ei."

