Vitamina care scade colesterolul. Trei preparate pentru o viață plină și sănătoasă

Fără vitamine, o viață plină și sănătoasă este imposibilă. Medicii recomandă administrarea vitaminei c pentru a scăpa de nivelul ridicat de colesterol rău. Vitamina C este esențială pentru toate procesele redox din organism. La un adult, această vitamină nu este sintetizată, așa că în fiecare zi ar trebui să mănânci alimente bogate în ea, în primul rând o varietate de fructe și legume. Ce se poate spune despre acidul ascorbic în ceea ce privește prevenirea aterosclerozei? Această vitamină, fiind un antioxidant puternic, inhibă peroxidarea lipidelor. Cu utilizarea suficientă a vitaminei C, țesutul conjunctiv este restaurat, vasele devin mai puternice și mai elastice.

Vitamina care scade colesterolul. Beta-carotenul și cel mai puternic antioxidant

Beta-carotenul, precursor al vitaminei A, este un antioxidant eficient. Beta-carotenul se găsește în alimentele vegetale. Previne oxidarea grăsimilor și lipidelor din celule, inclusiv membranele acestora și plasma sanguină. O cantitate în exces de lipide oxidate contribuie la dezvoltarea aterosclerozei. În timpul peroxidării lipidelor se formează radicali liberi care dăunează membranelor celulare și contribuie la formarea de substanțe dăunătoare organismului, lipoxine și aldehide. Toate acestea sunt premise pentru formarea cheagurilor de sânge, apariția „catastrofelor vasculare”, accidente vasculare cerebrale și atacuri de cord.

Există o mulțime de beta-caroten în legumele și fructele galbene și roșii, de exemplu, în morcovi, ardei, dovleci, portocale. Această vitamină elimină radicalii liberi din organism legându-se de ei. Acest lucru se întâmplă mai rapid în prezența vitaminei E și a microelementului seleniu în organism. Iarna, când sunt puține vitamine naturale, se recomandă să luați suplimente nutritive, complexe de vitamine, precum Aevit. O persoană are nevoie de 5000 UI (1 mg) de vitamina A pe zi.

Vitamina E este cel mai puternic antioxidant care neutralizează radicalii liberi din sânge, reducând probabilitatea de a dezvolta ateroscleroză și cancer. Această vitamină previne conversia LDL (colesterolul „rău”) în colesterol oxidat, și mai dăunător datorită participării sale active la formarea plăcii aterosclerotice.

Vitamina E este un grup de substanțe liposolubile numite tocoferoli. Este important de reținut că această vitamină nu se formează în corpul uman și, prin urmare, trebuie furnizată în alimente în cantități suficiente. Activitatea antioxidantă a vitaminei E crește atunci când interacționează cu oligoelementul seleniu.

În ce alimente se regăsește vitamina E. Preparatele care elimină cantitatea mare de colesterol

Conținutul maxim de vitamina E este în germeni de grâu. Este indicat să le includeți în dietă, mai ales iarna. Din alte produse remarcam nuci si semințe, neapărat proaspete, soia, floarea soarelui, ulei vegetal de porumb, salata verde, cătina. Dintre cele nerecomandate, dacă este cazul, pentru controlul nivelului de colesterol din sânge, vom numi unt, ficat, în special pește sau ouă.

În unele cazuri, de exemplu, pentru a preveni bolile coronariene cu niveluri crescute de colesterol din sânge la vârstnici, medicii prescriu un aport suplimentar de vitamina E sub formă de preparat de farmacie pe fundalul unei diete sănătoase, inclusiv cele de mai sus.

Există preparate speciale cu aceste substanțe care pot elimina o cantitate mare de colesterol rău. Pentru a evita inflamarea țesutului muscular și a patologiilor hepatice, acestea trebuie luate numai sub supraveghere medicală. În farmacii, puteți cumpăra această vitamină sub formă de medicament. Medicamentul se administrează strict conform instrucțiunilor, fără a depăși doza. Dozele mari sunt inacceptabile.

Fibrele sunt utile ca agent eficient de scădere a colesterolului. Medicii recomandă o doză de aproximativ treizeci de grame pe zi, pentru a spori efectul terapiei medicamentoase tradiționale pentru orice boală.

Administrarea de vitamină care scade colesterolul alături de un stil de viață activ, drumețiile, exercițiile complexe și sportul reprezintă o bază de încredere pentru îmbunătățirea sănătății în general și reducerea colesterolului „rău” în special. Iar preparatele care conțin acest acid pot determina organismul să producă multă bilă, iar aceasta este o garanție a scăderii nivelului de colesterol, scrie BZI.

