Viorica şi Ioniță de la Clejani, cu economiile la pământ: Această criză ne-a afectat foarte mult

Viorica şi Ioniţa de la Clejani mărturisesc faptulcă au cheltuit toate economiile pe care le aveau, fiind puternic afectați de criză prin care am trecut.

"Uită-te cât mai sus ca să privești cât mai departe" spunea marele Brâncuși, tocmai de aceea nu am văzut lucrurile de la un metru, ci le am văzut pe termen lung și în perspectivă. Altfel rămâneam la Clejani într- un bordei. În viață ai și urcusuri și coborâșuri, nu ai doar un traseul liniar. Muzica pe care o facem e altceva, trebuie să îi asculți sensul. Muzica noastră nu e doar bumți, bumți. Scopul nostru este de a atrage tinerii către muzica lăutărescă.

Acum venim cu un proiect la care lucrăm din ianuarie. Este vorba despre concertul pe care îl avem la Bruxelles, pe 30 aprilie, care este foarte important pentru noi pentru că face parte din cele mai prestigioase festivaluri internaționale. Vom aduce în prim plan piese vechi, din secolul 18, 19, cântate în maniera Viorica și Ioniță, precum Bordeiașul și Bobârlica, iar noutatea este că am adus și niste elemente interesante. Venim cu chitara electrică cu distors și va fi un stil etnic, rock, progresive. Organizatorul asta ne-a cerut și ne-am propus să nu stea nimeni jos", a spus Ioniță de la Clejani, pentru click.ro.

"Această criza ne-a afectat foarte mult. Am cheltuit economiile"

Cât despre perioada pandemiei, acesta a mai spus: "A fost destul de greu pentru niște oameni care nu stau locului niciodată, care vin acasă doar în vizită. Pentru toți artiștii a fost greu. Te trezești așa că nu mai ai pentru cine să cânți. Apoi a venit Covid-ul, acum e război. Trăim niște perioade destul de fragile, dar avem încredere. În pandemie nu s-a cântat, decât la evenimente cu număr foarte mic, și.. cine invită Taraful de la Clejani, cu Viorica și Ioniță?! Păi dacă noi suntem 13-15 cu instrumentiști, mai erau niște invitați și aia era petrecerea. Din păcate sau din fericire, nu e locul nostru într-o formulă mică".

"Bineînțeles că această criza ne-a afectat foarte mult. Nu mai ai de lucru, am cheltuit economiile, ajungi de nu mai faci nimic. Păi dacă nu produci, ce cheltui? Și, în afară de muzică, noi nu facem altceva. Lipsa activității a fost cruntă pentru noi. Eu sunt lider de trupă, în spatele meu am 11 oameni cărora trebuie să le dau de mâncare. Oamenii au înțeles și am făcut o echipă până la capăt", a mai spus el.

