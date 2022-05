Eminem conduce lista artiștilor incluși în Rock and Roll Hall of Fame 2022 Sursă foto: Agerpres

Eminem este al 20-lea artist din Detroit care intră în Rock and Roll Hall of Fame. Solistul hip-hop a primit o listă lungă de distincții, cu 15 premii Grammy, 17 Billboard Music Awards, două albume vândute cu diamante, un Oscar și mai multe distincții de "cel mai bun rapper".

Promoția completă a artiștilor din 2022 a fost dezvăluită miercuri dimineață. Aceasta îi include pe Dolly Parton, Lionel Richie, Duran Duran, Pat Benetar, Eurythmics și Carly Simon.

Toți cei incluși vor fi onorați în cadrul unei ceremonii care va avea loc sâmbătă, 5 noiembrie 2022, la Microsoft Theater din Los Angeles. Este pentru prima dată din 2013 când ceremonia va avea loc în Los Angeles.

Eminem, primul său an în care este eligibil

Pentru a fi eligibilă pentru includere, muzica artiștilor trebuie să fi fost lansată cu cel puțin 25 de ani în urmă, ceea ce face ca includerea lui Eminem să fie atât de specială. Acesta a fost primul său an în care a fost eligibil.

Albumul său de debut, "Infinite", a apărut în 1996, ca o lansare indie. Trei ani mai târziu, Eminem s-a lansat la nivel mondial cu "The Slim Shady LF" la Interscope Records. În total, 55 de artiști (inclusiv Eminem) au fost incluși în primul lor an. Alții care au reușit în primul lor an sunt Elvis Presley și Jay-Z.

Finaliștii au fost aleși de pe o listă de 17 candidați. Aceștia au fost selectați de peste 1000 de artiști, istorici și alți profesioniști din domeniul muzicii, precum și de public.

Duran Duran, Lionel Richie, Pat Benetar, Eurythmics și Carly Simon

Cei cinci membri ai formaţiei Duran Duran au devenit populari cu hituri precum "Rio" sau "Girls on Film" care aveau videoclipuri difuzate frecvent de MTV.



Eurythmics, un duo britanic format din Annie Lennox şi Dave Stewart, a cunoscut succesul de asemenea în anii '80 cu piese precum "Sweet Dreams" ce se bazau puternic pe sonorităţile electro obţinute prin sintetizatoare.



Pat Benatar, 69 de ani, a dominat clasamentele muzicale cu hituri precum "Heartbreaker" şi "Hit Me with Your Best Shot" tot în anii '80. Cântăreaţa Carly Simon, 76 de ani, este cunoscută pentru piese precum "You're So Vain" sau "Anticipation" ce au fost lansate în anii '70.



Lionel Richie, 72 de ani, a cunoscut succesul în cariera de solist la sfârşitul anilor '70 şi începutul anilor '80 cu piese precum "Hello" sau "Dancing on the Ceiling".

Hall of Fame a inclus artiști și la alte categorii decât cea de interpret

Judas Priest și Jimmy Jam & Terry Lewis au primit premiul de excelență muzicală.

Harry Belafonte și Elizabeth Cotten au primit premiul Early Influence Award.

Allen Grubman și Jimmy Lovine au primit premiul Ahmet Ertegun Award care, potrivit site-ului Rock and Roll Hall of Fame, este acordat "profesioniștilor din industria non-performer care, prin credința și sprijinul lor dedicat artiștilor și muzicii lor, au avut o influență majoră asupra dezvoltării creative și creșterii rock & roll-ului".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News